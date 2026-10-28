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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekilin nikah şahidi oldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekilin nikah şahidi oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekilin nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pamuk Cansızoğlu ile hayatını birleştiren AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı'nın nikah şahitliğini yaptı.

 

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, özel hayatına ilişkin sevindirici bir gelişmeyi duyurdu. Pamuk Cansızoğlu ile dünyaevine giren Avcı'nın nikahında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahitlik yaptı.

Avcı, evlilik haberini duyururken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahitliği ve hayır duaları eşliğinde hayatlarını birleştirdiklerini belirtti. Çiftin nikahına ilişkin açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene katılımı ve şahitliği öne çıktı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, nikahlarının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Avcı, nikah törenine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Muhterem Büyüğümüz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın şahitliği ve hayır duaları ile, Allah’ın (c.c.) emri, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kavli ile nikâhımızı gerçekleştirdik.”

 

Muammer Avcı, evlilik haberini duyurduğu açıklamasında yalnızca kendi mutluluğuna yer vermedi.

Evlilik hazırlığında olan çiftlere hayırlı yuvalar, evli çiftlere ise mutluluk ve uzun ömür diledi.

Avcı, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Yüce Rabbimiz; emri ilahi gereği evlenecek olan kardeşlerimize hayırlı yuva kurmayı, evli olan kardeşlerimize de iki cihan saadeti ve hayırlı ömürler diliyoruz.”

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