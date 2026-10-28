Google ve Apple’a ağır fatura! Tekelci düzene 47,5 milyon dolarlık ceza

Dijital uygulama pazarının iki büyük oyuncusu Google ve Apple, Güney Kore’de yürütülen soruşturmanın ardından milyonlarca dolarlık cezayla karşı karşıya kaldı.

Güney Kore’nin medya ve telekomünikasyon alanındaki düzenleyici kurumu Kore Medya ve İletişim Komisyonu, uygulama geliştiricilerinin ödeme yöntemlerine ilişkin Google ve Apple hakkında yürüttüğü incelemeyi tamamladı.

Soruşturmada, iki ABD merkezli teknoloji şirketinin, uygulama geliştiricilerini belirli ödeme sistemlerine yönlendirdiği ve alternatif ödeme yöntemlerinin kullanımını zorlaştırdığı tespit edildi.

ALTERNATİF ÖDEMEYE İZİN VAR AMA KOMİSYON YÜZDE 26

Komisyonun tespitlerine göre Google ve Apple, teknik olarak üçüncü taraf ödeme yöntemlerinin kullanılmasına imkan tanısa da bu seçenekleri tercih eden geliştiricilere yönelik uygulamalar tartışma konusu oldu.

Alternatif ödeme yöntemlerini kullanan geliştiricilerden yüzde 26’ya varan komisyon alınırken, şirketlerin kendi ödeme sistemlerinde bulunan bazı imkanların üçüncü taraf sistemlerde kısıtlandığı belirtildi.

Düzenleyici kurum, söz konusu uygulamaların geliştiricileri fiilen Google ve Apple’ın kendi uygulama içi ödeme altyapılarını tercih etmeye yönelttiği sonucuna vardı.

UYGULAMA İNCELEME SÜREÇLERİ DE MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturma yalnızca ödeme sistemleriyle sınırlı kalmadı.

Komisyon, bazı uygulamaların inceleme süreçlerinin geciktirildiğini, geliştiricilere gecikmenin gerekçesi konusunda yeterli bilgi verilmediğini ve incelemelerin ne zaman yeniden başlayacağının açık biçimde bildirilmediğini de tespit etti.

Bu uygulamaların, geliştiricilerin uygulama mağazalarındaki faaliyetlerini olumsuz etkilediği değerlendirildi.

GOOGLE’A 32, APPLE’A 15,5 MİLYON DOLAR

Soruşturmanın ardından iki teknoloji devine kesilen cezanın miktarı da açıklandı.

Google’a 32 milyon dolar, Apple’a ise 15,5 milyon dolar olmak üzere toplam 47,5 milyon dolar para cezası verildi.

Güney Koreli yetkililer bununla da yetinmedi. İki şirkete, ülkedeki uygulama geliştiricilerinin harici ödeme bağlantılarını kullanabilmesine imkan sağlanması ve uygulama inceleme süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi yönünde talimat verildi.

Güney Kore, 2021 yılında çıkardığı düzenlemeyle büyük uygulama mağazalarının geliştiricileri yalnızca kendi ödeme sistemlerini kullanmaya zorlamasının önüne geçmeyi hedefleyen ilk ülkelerden biri olmuştu.