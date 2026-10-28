Tüm kirli isimler gibi Sarıgül’ü de sahiplenmişti… Özel atamadı kendisi gitti!

HABER MERKEZİ \ Zina kasetiyle genel başkan değiştiren CHP/YP’deki taciz, tecavüz ve gayri ahlaki ilişkiler mide bulandıran seviyeye yükselirken, otelde belediye çalışanıyla yakalanan Özkan Yalım’ı uzun süre ihraç etmeyen, lise öğrencisini taciz ettiği için tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’yi ihraç etmemekte ısrar eden, Muhittin Böcek'i bile partiden atamayan Özgür Özel ve CHP/YP yönetimi korumasıyla sapkın ilişki içinde olan Mustafa Sarıgül’ü de ihraç edemedi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve tehdit iddiaları ile 16 Ekim tarihinde hakkında soruşturma başlatılan ve korumasını bile yıllarca istismar eden Mustafa Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde lise öğrencisi olan ve cinsel saldırıya maruz kaldığı iddia edilen 4 kişinin savcılık tarafından tespit edilirken köşeye sıkışan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisini ihraç edemeyen Yeni Partinin işini kolaylaştırarak parti ile ilişkilerini askıya aldığını açıkladı. Korumasıyla sapkın ilişkisi ifşa olan Sarıgül, soruşturma sonuçlanıncaya kadar kendisini atamayan YENİ Parti üyeliğini askıya almak için partisinin yetkili organlarına başvuracağını açıkladı. Ailesi haklarında kara para aklama suçlarından gözaltı kararı verilen Sarıgül sosyal medya platformunda yaptığı açıklamasında, "Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim” ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİNİN İŞİNE GELDİ

Sapkın ilişkiler içinde olan Mustafa Sarıgül’ün partiyi bırakması üzerine açıklamalarda bulunan Yeni Parti kanadı Sarıgül’ün söz konusu talebini olumlu karşıladıklarını belirtti. Yeni Parti parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, hakkındaki soruşturma nedeniyle parti üyeliğini askıya alma düşüncesini yönetime ileten Sarıgül'ün talebini olumlu karşıladıklarını söyledi. Emre, Sarıgül'ün durumunun hakkındaki iddialar açıklığa kavuştuktan sonra yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Emre, Sarıgül'ün bu düşüncesini daha önce parti yönetimiyle paylaştığını belirterek “Parti Meclisi'ne değil ama birkaç gün önce kendisinin böyle bir düşüncesi olduğunu bizlerle paylaşmıştı. Hakkında yoğun birtakım iddialar var. Bu süreç içerisinde aynı zamanda Yeni Parti'nin bir tartışma konusu olmamasını istediğini ifade etmişti. Yönetim olarak biz de bu düşüncesine saygı duyduk ve olumlu karşıladık. Kendisiyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturduktan sonra durumu yeniden değerlendirilir ama açıkladığı üzere şu anda Yeni Parti'yle bir ilişkisi bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

VEKİLLİKTEN DE İSTİFA ETSİN

Öte yandan, kamuoyunda, Allah’ın lanetlediği eşcinsel bir eylemle gündeme gelen Mustafa Sarıgül’ün, millet iradesinin tecelli ettiği Gazi Meclis’in itibarına zarar veren tartışmaların odağında yer almaması gerektiği yönünde değerlendirmeler dile getirilirken, dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin sona erdirilerek Meclis’ten ayrılmasının sağlanmasının elzem olduğu ifade ediliyor.

MİLLETVEKİLLİĞİ HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Konuyla ilgili gazetemize konuşan siyasi bilimci Mustafa Albayrak, “Mustafa Sarıgül’le ilgili iddiaları değerlendirirken olaya hem hukuki açıdan hem de Müslüman kimliğimizin gerektirdiği hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Öncelikle olay yargıya intikal etmiş durumda. Dolayısıyla iddiaların aydınlatılmasını ve yargı sürecinin sonucunu beklemeliyiz. Peki, bir Müslüman olarak yaklaşmak ne demektir? Elbette hukuki sürecin tamamlanmasını beklemek gerekir. Her iki taraf da dinlendikten sonra hâkimler kararlarını verecektir. Ancak olay, kamuoyunda konuşulması ve dinlenmesi dahi insanları rahatsız eden bir boyuta ulaşmış durumda. Bizim bir vatandaş ve siyaset yorumcusu olarak beklentimiz şudur: Hakkında fezleke düzenlenen milletvekillerinin dokunulmazlıkları meselesi gecikmeksizin Meclis gündemine getirilmeli ve gerekli hukuki süreç işletilmelidir. Bu yalnızca Mustafa Sarıgül için değil, hangi partiye mensup olursa olsun hakkında fezleke düzenlenen bütün milletvekilleri için geçerli olmalıdır. Ucu nereye uzanırsa uzansın, hiç kimseye ayrıcalık tanınmamalıdır. Bağımsız Türk yargısı iddiaları değerlendirmeli, gerekli incelemeleri yapmalı ve kararını vermelidir” ifadelerini kullandı.

MECLİSİ KİRLETMESİNLER

Araştırmacı yazar Mehmet Fırat ise “Her patlayan skandalda daha büyüğü ne olabilir demeye başladık! Her bir yolsuzluk ve skandal bir öncekine rahmet okutur cinsten! Fakat Sarıgül skandalı adeta cumhuriyet tarihinin özeti gibi! Gasp ile başlayan, mezhepçi bir anlayış ile devam eden, içinde ensest ilişkileri ve envai çeşit sapıklıkları barındıran, yolsuzluğun, para aklamanın, çekmenin ve bunu uluslararası bir boyutta organize etmenin kitabını yazmış Sarıgül!. Kim bilir faili meçhul veya şüpheli ölümle başlayan servet birikimini, belediye başkanlığı döneminde zirveye ulaştırmış, kurumsallaşmış, malum parti içinde organize olmuş ve uluslararası boyuta taşımış bir şahsın yetmemiş her türlü sapık fantezilerini sahid oluyoruz! Tam bir cumhuriyet çocuğu anlayacağınız!. Kendi çevrelerinde bu tip ilişkiler meşru olduğundan olsa gerek yıllardır bilinen bu çarpık ilişkilere göz yumulmuş hatta el üstünde tutulmuş. Ekosistemin bir parçası, zihniyeti eski ama Yeni Tabelası almışların dahi ya suç ortaklığı yada sapık fantezileri uğruna aralarında barınabildiği bir figür! Müslümanlardan olsaydı ağza alınmayacak hakaret ve saldırıların yapılacağı lakin mezhepçi laik kesimden olunca ses çıkartılacak ve özel hayatı bizi ilgilendirmez denilen bir zihniyetinde hesap sorulması gereken bir yerdeyiz!. Meclis böyleleri daha ne kadar barındıracak bilmiyoruz. Allah ve Resulü'ne hakaret edenlerin serbest ama Peygamberini savunanların cezalandırıldığı bir hukuk sisteminde alınacak kararı da merak etmiyor değiliz” şeklinde konuştu.