Siyonist alçaklar sandık başında bile saldırdı! Öfkeli Arap gençten işgalcilere dayak

İsrail'de Siyonistler tarafından Arapların sandık başındaki demokratik hakkı engellendi, oy kullanmaya gelen bazı seçmenler darp edildi ve diğer Arap seçmenler ise saatlerce bekletildi.

Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise İsrailli fanatikler oy kullanmaya giden bir Arap genci önce sözlü sonra da fiziksel taciz etti ve onun oy kullanmasını engellemeye çalıştı.

Arap genç işgalci Siyonistleri dövdü

Sinirlenen Arap genç işgalci Siyonistleri tek başına dövdü ve kendisini savundu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.