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Suudi Arabistan Türkiye hakkında kararı verdi!

Suudi Arabistan, Kızıldeniz kıyısındaki Duba Limanı'nda iki hafta beklettiği Türk TIR’larının geçişine izin verdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:32
Suudi Arabistan Türkiye hakkında kararı verdi!

Suudi Arabistan makamları, Duba Limanı'nda iki hafta beklettiği Türk TIR’larının geçişine izin verdi.

AA muhabirine konuşan Türk şoförler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Duba Limanı'ndan önceki günden itibaren belli aralıklarla çıkmaya başladıklarını aktardı.

Limanda bekletildikleri sürede aşırı sıcak hava nedeniyle zor günler geçirdiklerine dikkati çeken şoförler, durumlarını yakından takip eden Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu yetkililerine teşekkür etti.

İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 17 Ağustos'ta Duba'ya ulaşan 73 Türk TIR’ı, Suudi Arabistan makamları tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yaklaşık 2 haftadır gümrükte bekletiyordu.

Gerekçe yok

Suudi Arabistan, 21 Temmuz'da aynı limana ulaşan 85 Türk TIR’ını da hiçbir gerekçe göstermeden 12 gün bekletmiş, daha sonra geçişlerine izin vermişti.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş, Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:32
  1. Suudi Arabistan
  2. Duba Limanı
  3. Türk TIR
  4. Türk şoförler
  5. TIR
  6. Riyad Büyükelçiliği
  7. Cidde Başkonsolosluğu

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