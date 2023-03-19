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Dünya Suudi Arabistan Kralı Selman harekete geçti! Cumhurbaşkanı Reisi’yi Riyad'a davet etti! İlk açıklama...
Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman harekete geçti! Cumhurbaşkanı Reisi’yi Riyad'a davet etti! İlk açıklama...

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in gönderdiği mektupla İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a davet ettiğini bildirdi. Yapılan ilk açıklama detayları...

Yeniakit Publisher
2023-03-19 18:44:00 - 2023-03-19 19:09:12
Suudi Arabistan Kralı Selman harekete geçti! Cumhurbaşkanı Reisi’yi Riyad'a davet etti! İlk açıklama...

İran ile Suudi Arabistan yakınlaşmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan Kralı Selman, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Riyad'a davet etti.

Açıklama İran tarafından geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Selman, Reisi'ye davetini mektupla iletti.

İran ile Suudi Arabistan, ilişkileri normalleştirmek için karşılıklı adımlar atmaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in gönderdiği mektupla İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a davet ettiğini duyurdu. Cemşidi, Kral Selma’ın gönderdiği mektupta iki ülke arasında varılan anlaşmadan duyduğu mutluluğu dile getirdiğini ve iki ülke arasında iş birliğini artırmayı istediğini belirtti.

 Reisi'nin daveti kabul ettiği gelen bilgiler arasında. Amir Abdullahiyan, görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bilgi vermedi. Tahran'ın önerdiği yerleri açıklamadı.

İran ile Suudi Arabistan'dan diplomatik ilişkileri başlatma kararı vermişti.
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İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararı almıştı. Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de gerçekleştirilen görüşmede, büyükelçiliklerin iki ay içinde karşılıklı olarak yeniden açılmasına karar verilmişti. İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler 2016 yılında kopmuştu. Öte yandan Suudi Arabistan, mali ve parasal reform yapılmazsa, Pakistan'a kurtarma paketi sağlamayacağını açıkladı.

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