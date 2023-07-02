Suudi Arabistan'nın kararı herkesi şaşırtacak: Ayrıcalık tanınmayacak! 'Başladık' diyerek duyurdular

Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, 2023 hac mevsiminin tamamlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2024 hac mevsimine (Hicri 1455) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rabia, "Bir sonraki hac mevsiminde (2024), kutsal mekanlardaki yer dağılımında öncelik ilk önce gelen ülkelerin olacak. Gelecek hac mevsiminde kutsal mekanlardaki yerlerin dağılımında hiçbir ülkeye ayrıcalıklı muamele yapılmayacaktır." dedi.

Sözleşmelerini erken bitiren ülkelerin, kutsal mekanlarda kendi vatandaşları için uygun yerleri seçme önceliğine sahip olacağını kaydeden Rabia, 2024 hac sezonu için ön hazırlıkların başladığını ifade etti.

Hac ve Umre Bakanı Rabia, daha önce yaptığı açıklamada, bu yıl 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişinin hacı olduğunu belirtmişti.

ERKEN HAZIRLIK YAPABİLİRLER

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Rabia, böylelikle söz konusu ülkeler ve hacı adaylarının erken hazırlık yapabileceğini kaydetti.

Hac ve Umre Bakanı Rabia, daha önce yaptığı açıklamada, bu yıl hacı olan kişi sayısının 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişiye ulaştığını, toplam hacı sayısından 184 bin 130 kişinin ise Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu söylemişti.

Öte yandan 30 ülke arasından Türkiye birinci

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’na “Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu” kategorisinde birincilik ödülünü verdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ödülü, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia’nın elinden aldı.