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Dünya Gazze'de yürek yakan görüntüler! Filistinli annenin gözyaşları kameralara yansıdı: Sesimizi duyan yok mu?
Dünya

Gazze'de yürek yakan görüntüler! Filistinli annenin gözyaşları kameralara yansıdı: Sesimizi duyan yok mu?

Yeniakit Publisher
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Siyonist çetenin soykırımcı saldırıları ve insanlık dışı ablukası altında Gazze kan gölüne dönüştü. "Nerede bu Müslümanlar, sesimizi duyan yok mu?" diyerek dizlerinin üzerine çöken Filistinli kadınların çığlıkları arşı inletirken, Batılı ağababalarının ve sessiz kalan dünyayı bir kez daha tarihin kara sayfalarına gömdü.

İşgalci İsrail'in aylardır Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü sistematik katliam ve barbarca abluka, tarihin en büyük insani dramlarından birine dönüştü. Gece gündüz demeden masumların üzerine yağdırılan bombalar ve bilerek tırmandırılan açlık savaşı karşısında Filistinli kadınların feryatları yürekleri dağladı.

Haber 7'de yer alan habere göre, İsrail in Gazze Şeridi ne yönelik aylardır sürdürdüğü yoğun saldırılar, bölgede telafisi güç bir insani yıkıma yol açıyor. Gece gündüz demeden devam eden bombardımanlar ve abluka altında yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin feryatları, her geçen gün daha da yükseliyor. Gazze nin karanlık sokaklarında kaydedilen görüntülerde, evlerini, yakınlarını ve umutlarını kaybeden bir kadının yaşadığı derin acı kameralara yansıdı. Gökyüzüne ellerini açarak yardım dileyen kadın içinde bulundukları çaresizliği haykırdığı anlar yürekleri yaktı.

Yaşadığı acıya dayanamayarak dizlerinin üzerine çöken bir Filistinli kadın, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Nerede bu dünya? Nerede Müslümanlar? Sesimizi duyan yok mu?" diyerek feryat etti.

DÜNYANIN SESSİZLİĞİNE TEPKİ

Saldırıların hedefi olan sivil yerleşim alanlarında hayatta kalmaya çalışan diğer kadınlar da benzer ifadelerle uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi. Çevresindekilerin teselli etmeye çalıştığı bir başka anne ise, "Her şeyimizi kaybettik, gidecek yerimiz kalmadı. Sadece Allah a sığınıyoruz. En sağır edici ses, çaresizlikten feryat eden bir kadının çığlığıdır ama Gazze yi hala kimse duymadı." ifadelerini kullandı.

"SESİMİZİ KİMSE DUYMUYOR"

İsrail in saldırıları sonucu binlerce sivilin hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin ise yerinden edildiği Gazze de, temel ihtiyaçlara erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bölgeden gelen her yeni görüntü, yaşanan trajedinin boyutlarını bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine taşıyor.

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Yorumlar

Osman Gazi

Türkiye Filistin'den sorumludur. Ne pahasına olursa olsun israile savaş açmalı ve o teröristleri bu topraklardan sürmeliyiz.
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