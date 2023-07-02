Türk müteahhitlere teklif: Güney Afrika'yı inşa etmek için atağa geçti! Rekabeti alt üst edecek

Dünyanın ilk 250 müteahhidi listesinde 42 firmayla Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Türk müteahhitleri için Güney Afrika’nın North West eyaletinde prefabrik konut projeleri büyük fırsat barındırıyor. Türk firmalarının sektör tecrübesi ülke yetkililerine aktarılırken, Güney Afrikalı yetkililerin Türklerle çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Mayıs ayında ihracat %14.4 artışla 21.7 milyar dolar olarak gerçekleşip tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamına ulaşırken Ticaret Bakanlığı ihracatın daha da artmaması için çalışmalara devam ediyor edinilen bilgilere göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 9 eyaletinden biri olan lordpress eyaletinde insan yerleşimleri Bakanlığı tarafından geçen ay insan yerleşimleri yatırım ve alternatif bina takımının düzenlendi Zirve Ticaret bakanlığına bağlı Ticaret müşavirliğine katıldı . Türk müteahhitler, yılın ilk 5 ayında 6.5 milyar dolarlık iş üstlendi.

Türk müteahhitlik sektörü, yılın ilk beş ayında yurtdışı projeleri kapsamında 6.5 milyar dolar değerinde iş aldı.

İlginizi çekebilir→ Porsche otomobilden sonra öyle bir şey üretecek ki yakında dünya devleri peşine düşecek!→ TIKLAYINIZ