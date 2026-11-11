Seyir halindeki otomobil alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.
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Kütahya’nın Domaniç ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Domaniç ilçe merkezinden Ilıcaksu Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan İ.K. yönetimindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Araçtan duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, büyük panik yaşadı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine kendisini araçtan dışarı atan İ.K., son anda kurtuldu.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü.
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