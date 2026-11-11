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Gündem Ak Partil'i vekil çağrı yapmıştı! İş dünyası, patlamada ölen işçilerin aileleri için kampanya başlattı: Bir Acıya Bin Omuz!
Gündem

Ak Partil'i vekil çağrı yapmıştı! İş dünyası, patlamada ölen işçilerin aileleri için kampanya başlattı: Bir Acıya Bin Omuz!

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Ak Partil'i vekil çağrı yapmıştı! İş dünyası, patlamada ölen işçilerin aileleri için kampanya başlattı: Bir Acıya Bin Omuz!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın İzmir Aliağa’daki demir çelik fabrikasındaki hayatını kaybeden kişilerin ailelerine destek verilmesi çağrısının İzmir iş dünyası, 18 kişinin aileleri için "Bir Acıya Bin Omuz" Bağış Kampanyası başlattı.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamada, olayın ardından AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın hayatını kaybeden kişilerin ailelerine destek verilmesi çağrısının önemsendiği ve iş dünyası temsilcilerince bağış kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisine yer verilen açıklamada, "Acımız tarifsiz ve ne yapsak hayatını kaybeden kardeşlerimizi geri getirmek mümkün değil. Ancak yaralarımızı daha önce olduğu gibi hep birlikte saracağız" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası olarak İzmir iş dünyasını temsilen hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin ailelerinin yanında olmak, onların acılarını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla başlattığımız 'Bir Acıya Bin Omuz' Bağış Kampanyası'na tüm üyelerimizi katılmaya davet ediyoruz. Yapacağınız bağışlarla oluşturacağımız Dayanışma Fonu ile işçilerimizin geride bıraktıkları ve bizlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacak, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak adımlar atacağız. Kampanya ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde kurumsal hesaplarımızdan açıklanacaktır."

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