  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sayan: Bu bir istifa değil, görevden almadır! Hesap verme sürecindeki büyük depremi bekleyin! Karaman’dan Bölgesel Kalkınma Mesajı: “Birlikte Büyüyelim... Bir İlçenin Kazancı Diğerinin Kaybı Değildir” ABD'nin küstah koruma şemsiyesi Hürmüz’de felaket getirdi: İki petrol tankeri mayına çarparak alevlere teslim oldu! Casusluk tehdidine karşı Berlin'den flaş karar: Çin malı İHA ve otomobillere yasak İmamoğlu’nun danışmanı da avukatı da tahliye istedi! İBB yolsuzluk duruşmasında gözler ara karara çevrildi Zirveye öz çekim damgası! Erdoğan’ı gören lider telefona sarıldı Dava 18 Kasım'a ertelendi! CHP'deki “şaibeli kurultay” kördüğüm oldu Binlerce öğrenci tahliye edildi! O ülkede 300 okula aynı anda bomba ihbarı yapıldı Başkan Erdoğan dünya liderlerinin yüzüne söyledi: Gazze insanlığın ortak utancıdır Guterres'ten COP31'de iklim çağrısı: Ülkeler üzerine düşeni yapmalı
Gündem 11 kent için alarm verildi: Megakent İstanbul dahil Marmara bölgesinde fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor
Gündem

11 kent için alarm verildi: Megakent İstanbul dahil Marmara bölgesinde fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
11 kent için alarm verildi: Megakent İstanbul dahil Marmara bölgesinde fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği, beklenen şiddetli hava muhalefeti nedeniyle sarı kodlu acil durum uyarısı yayımladı. İstanbul başta olmak üzere Marmara'yı etkisi altına alacak olan kuvvetli rüzgar, fırtına ve şiddetli sağanağın cumartesi akşamına kadar hayatı felç edebileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yarın aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ayrıca İstanbul Valiliği de yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini, cumartesi akşam saatlerine kadar sürecek fırtınanın hızının 90 kilometreye kadar çıkabileceğini belirtti.

İstanbul dahil 11 kentte yarın beklenen kuvvetli sağanak sebebiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu.

11 İL ARASINDA İSTANBUL DA VAR

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale yer aldı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması ve cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

 

İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte bugün güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Sel, dolu ve hortum riski var... Aman dikkat! Meteoroloji şiddetli yağış uyarısı yaptı
Sel, dolu ve hortum riski var... Aman dikkat! Meteoroloji şiddetli yağış uyarısı yaptı

Aktüel

Sel, dolu ve hortum riski var... Aman dikkat! Meteoroloji şiddetli yağış uyarısı yaptı

Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve kar geliyor
Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Gündem

Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Meteoroloji saat verdi! O ilimiz için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji saat verdi! O ilimiz için kuvvetli sağanak uyarısı

Aktüel

Meteoroloji saat verdi! O ilimiz için kuvvetli sağanak uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23