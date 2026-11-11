11 kent için alarm verildi: Megakent İstanbul dahil Marmara bölgesinde fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yarın aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ayrıca İstanbul Valiliği de yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini, cumartesi akşam saatlerine kadar sürecek fırtınanın hızının 90 kilometreye kadar çıkabileceğini belirtti.

İstanbul dahil 11 kentte yarın beklenen kuvvetli sağanak sebebiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu.

11 İL ARASINDA İSTANBUL DA VAR

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale yer aldı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması ve cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte bugün güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.