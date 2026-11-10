Kovulan ABD petrol yine geri döndü

Venezuela, 2007 yılındaki ayrılışının ardından ABD'li petrol şirketi ExxonMobil ile ülkeye geri dönüşünü sağlamak amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Başkent Caracas'ta düzenlenen imza törenine Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ExxonMobil Upstream Başkanı Dan Ammann katıldı.

AYLARDIR SÜREN MÜZAKERELER SONUÇLANDI

Rodriguez, bunun ABD'nin önde gelen enerji şirketlerinden ExxonMobil'in Venezuela'ya yeniden dönmesi için aylardır sürdürülen müzakerelerin ardından atılan önemli bir adım olduğunu belirtti. Anlaşmanın milyarlarca varil rezerve sahip olgun ve yeni gelişen petrol sahalarını kapsadığını dile getiren Rodriguez, ExxonMobil'in bu operasyonları yürütmek için gerekli kapasite, teknoloji ve yatırıma sahip olduğuna inandığını vurguladı.

Rodriguez, mutabakat zaptının en kısa sürede somut anlaşmalara dönüşmesini ve arzulanan sonuçları hızla üretmeye başlamasını umduğunu sözlerine ekledi.



Ammann ise imzanın, şirketin Venezuela'ya geri dönüşünü sağlamasını umdukları bir süreçte önemli bir ilk adım olduğunu ifade etti. Şirketin benzersiz kabiliyetlerinin Venezuela'nın olağanüstü kaynaklarıyla buluşacağını belirten Ammann, bu birleşimin tüm taraflar için önemli faydalar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

EXXONMOBİL VENEZUELA'DAN 2007'DE AYRILMIŞTI

Ulusal basına göre, ABD merkezli ExxonMobil, dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2007'de özel şirketlerin işlettiği son petrol sahalarını kamulaştırmasının ardından diğer yabancı şirketlerle birlikte Venezuela'dan ayrılmıştı.