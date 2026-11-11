MSB'den Somali paylaşımı! Okyanusta ay-yıldızlı gövde gösterisi: Milli DİHA’mız düşmanın uykularını kaçırıyor

Türkiye’nin insansız sistemlerdeki dikkat çeken ürünlerinden olan ve TSK'nın envanterinde de yer alan Bayraktar KALKAN DİHA, dikey kalkış ve iniş kabiliyetiyle yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Pist ihtiyacını ortadan kaldıran sistem, farklı görevlerde askerlerin operasyon kabiliyetini rahatlatıyor.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı, intikaline devam eden Somali Deniz Görev Grubu unsurlarımıza keşif ve gözetleme desteği sağlamak maksadıyla etkin bir şekilde başarıyla kullanılıyor." ifadelerini kullandı.