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Dünya Suudi Arabistan BAE-İsrail uçuşlarında hava sahasını açtı
Dünya

Suudi Arabistan BAE-İsrail uçuşlarında hava sahasını açtı

Suudi Arabistan, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:54:00 -
Suudi Arabistan BAE-İsrail uçuşlarında hava sahasını açtı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi'nin Abu Dabi'nin tüm ülkelerden BAE'ye gidiş-dönüş uçuşları için Suudi Arabistan hava sahasını kullanma talebini onayladığı belirtildi.

Bu kararla birlikte Suudi Arabistan hava sahasının BAE'ye gidiş-dönüş uçuşlarda kullanılmasının önü açıldı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu video açıklamasında kararı "büyük bir gelişme" olarak nitelendirerek, "Bu barışın meyvesi. Böylelikle uçuş fiyatları düşecek, mesafe kısalacak ve turizmimiz gelişecek. " ifadeleri kullandı.

İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için anlaşmaya varan BAE arasında düzenli uçuşların ne zaman başlayacağı bilinmemekle birlikte İsrailli yetkililer, Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki uçuşların yıl sonunda başlayabileceğini söylüyor.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki ilk ticari uçuş Pazartesi günü gerçekleşti ve tarihte ilk kez Suudi Arabistan yönetimi, İsrail havayolu uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin verdi.

İsrail heyeti BAE temaslarının ardından Tel Aviv'e dönerken Suudi Arabistan hava sahasını kullandı.

Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri olmadığı için İsrail uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin vermedi.

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