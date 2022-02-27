Sütlü irmik helvası tam ölçülü | Kolay irmik helvası nasıl yapılır?
İrmik helvası gerekli malzemeler | Kandil için lezzetli bir helva hazırlamak isteyenler "Tam ölçülü helva nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası için hangi malzemeler gerekli:
Ağızda dağılan tam ölçülü bir irmik tatlısı tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, sütlü irmik helvası tarifi:
Sütlü irmik helvası tam ölçülü
Malzemeler:
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı irmik
- 2 su bardağı süt
- 75 gram margarin
- 1 su bardağı fındık ya da ceviz
Kolay irmik helvası nasıl yapılır?
Bir tencereye sütü alın ve kaynamaya bırakın.
Bir başka tencereye yağı alıp irmiği kavurun.
İrmiğin rengi dönünce fındık ya da cevizi ekleyip karıştırmayı sürdürün.
Ardından şekerini ekleyin.
Şekerin ardından sütü ekleyin. Bu aşamada çok dikkat edin helva etrafa sıçrayabilir.
Sütü çeken irmiğin altını kapatın.
İlk sıcağı çıkar çıkmak helvayı şekillendirip servis kasesine alabilirsiniz.
Afiyet olsun.