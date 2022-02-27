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Kadın - Aile Sütlü irmik helvası tam ölçülü | Kolay irmik helvası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sütlü irmik helvası tam ölçülü | Kolay irmik helvası nasıl yapılır?

İrmik helvası gerekli malzemeler | Kandil için lezzetli bir helva hazırlamak isteyenler "Tam ölçülü helva nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası için hangi malzemeler gerekli:

Yeniakit Publisher
2022-02-27 16:09:00 -
Sütlü irmik helvası tam ölçülü | Kolay irmik helvası nasıl yapılır?

Ağızda dağılan tam ölçülü bir irmik tatlısı tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, sütlü irmik helvası tarifi:

Sütlü irmik helvası tam ölçülü

Malzemeler:

  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı süt
  • 75 gram margarin
  • 1 su bardağı fındık ya da ceviz

Kolay irmik helvası nasıl yapılır?

Bir tencereye sütü alın ve kaynamaya bırakın.

Bir başka tencereye yağı alıp irmiği kavurun.

İrmiğin rengi dönünce fındık ya da cevizi ekleyip karıştırmayı sürdürün.

Ardından şekerini ekleyin.

Şekerin ardından sütü ekleyin. Bu aşamada çok dikkat edin helva etrafa sıçrayabilir.

Sütü çeken irmiğin altını kapatın.

İlk sıcağı çıkar çıkmak helvayı şekillendirip servis kasesine alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Kandil için lokma tarifi | Tam ölçülü kıvamında lokma nasıl yapılır?
Kandil için lokma tarifi | Tam ölçülü kıvamında lokma nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kandil için lokma tarifi | Tam ölçülü kıvamında lokma nasıl yapılır?

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