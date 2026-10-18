Dursun Özbek’in kapısına dayanıp ipleri kopardı! Galatasaray’ın milli yıldızı “Maaşıma sayın” deyip gidiyor
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon yalnızca 1 dakika şans vererek kadroda gözden çıkardığı milli futbolcu Kaan Ayhan, ara transfer dönemi öncesinde kulüple yollarını ayırma kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, Başkan Dursun Özbek ile görüşerek ikinci yarıdaki maaş alacağından vazgeçme karşılığında bonservisini talep ettiği öğrenildi. Gelen cazip teklifleri değerlendirmeye başlayan milli futbolcunun bu şok hamlesi sarı-kırmızılı camiada geniş yankı uyandırdı.