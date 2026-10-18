Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım

KİMLİK VE YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU: Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok dahil olmak üzere elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunlu bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarında fotoğraf, video ve açıklamalara yer verilebilmesi için EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısının paylaşılması, kullanılan görsel ve açıklamaların da doğrulanmış ilana konu taşınmaz veya taşıta ait olması gerekiyor.