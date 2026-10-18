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Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım

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Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım

Piyasadaki fiyat köpüğünü suni olarak şişirmeye çalışan, sosyal medyayı illegal ilan alanına çeviren stokçu ve fırsatçılara karşı devlet kararlı mücadelesini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı; Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlarda sahte ve yetkisiz ilanlarla tüketiciyi mağdur eden emlak ve oto galeri işletmelerine neşter vurdu. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında yürütülen denetimlerde mevzuata aykırı ilan paylaştığı tespit edilen 70 işletmeye 7 milyon TL ceza kesilirken, bugüne kadar uygulanan toplam idari para cezası tutarı 15,2 milyon TL'ye yükseldi.

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Foto - Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım

Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve TikTok platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan paylaştığı tespit edilen 152 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 15,2 milyon TL idari para cezasının uygulandığını açıkladı.

#2
Foto - Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarında mevzuata aykırı ilan paylaşan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Instagram, Facebook ve TikTok üzerinden mevzuata aykırı ilan paylaştığı tespit edilen 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 7 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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Foto - Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım

Bakanlık, tüketicilerin korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Ticaret Bakanlığı tarafından sahte ilanların, ilan kirliliğinin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

#4
Foto - Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım

KİMLİK VE YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU: Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok dahil olmak üzere elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunlu bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarında fotoğraf, video ve açıklamalara yer verilebilmesi için EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısının paylaşılması, kullanılan görsel ve açıklamaların da doğrulanmış ilana konu taşınmaz veya taşıta ait olması gerekiyor.

#5
Foto - Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım

70 İŞLETMEYE 7 MİLYON TL: Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, Instagram, Facebook ve TikTok platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan paylaştığı tespit edilen 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 7 milyon TL idari para cezası uygulandı. Böylece bugüne kadar bu kapsamda yaptırım uygulanan işletme sayısı 152'ye, uygulanan toplam idari para cezası tutarı ise 15,2 milyon TL'ye yükseldi.

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