Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım
Piyasadaki fiyat köpüğünü suni olarak şişirmeye çalışan, sosyal medyayı illegal ilan alanına çeviren stokçu ve fırsatçılara karşı devlet kararlı mücadelesini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı; Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlarda sahte ve yetkisiz ilanlarla tüketiciyi mağdur eden emlak ve oto galeri işletmelerine neşter vurdu. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında yürütülen denetimlerde mevzuata aykırı ilan paylaştığı tespit edilen 70 işletmeye 7 milyon TL ceza kesilirken, bugüne kadar uygulanan toplam idari para cezası tutarı 15,2 milyon TL'ye yükseldi.