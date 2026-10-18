Bütün şehir sular altında kaldı: İşte Türkiye tarihindeki en büyük 6 sel!

BOZKURT SULAR ALTINDA 10 Ağustos 2021 akşamı başlayan ve ertesi gün şiddetini artıran yağışlar, Batı Karadeniz’de büyük bir sel felaketine neden oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde etkili olan afet, özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ağır yıkıma neden oldu. Ezine Çayı'nın taşması sonucu sel suları, ilçe merkezindeki yerleşim alanlarını bastı. Felakette Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 olmak üzere toplam 82 insan hayatını kaybetti.Bozkurt’ta çok sayıda ev ve iş yeri su ve balçık altında kaldı. Bazı binalar yıkıldı; ağır hasar gören kimi yapılar için de daha sonra kontrollü şekilde yıkım işlemi yapıldı. Felaketin ardından bir kere daha dere yatakları gündeme geldi. Yapılan incelemelerde, dere yatağını daraltan ve taşkın riskine uygun olmayan yerleşim planlaması üzerinde duruldu.