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Bütün şehir sular altında kaldı: İşte Türkiye tarihindeki en büyük 6 sel!

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Bütün şehir sular altında kaldı: İşte Türkiye tarihindeki en büyük 6 sel!

Geçtiğimiz hafta İstanbul ve Kocaelinde meydana gelen sel ve taşkınlar, Türkiye'de daha önce olan felaketleri akıllara getirdi. İşte Türkiye'de son 40 yılda yaşanmış en büyük sel felaketleri...

#1
Foto - Bütün şehir sular altında kaldı: İşte Türkiye tarihindeki en büyük 6 sel!

TRABZON’DA 300 YERLEŞİMİ ETKİLEYEN SEL 19 Haziran 1990 tarihinde Trabzon ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış, Akçaabat ilçesi başta olmak üzere geniş bir bölgede sel ve taşkınlara neden oldu. Trabzon’un 300’e yakın yerleşim yeri sel baskınlarından etkilendi. Sel felaketinde Trabzon genelinde 56 insan hayatını kaybetti. Birçok evi su bastı. Derelerin taşması sonucu bazı köprüler ve yollar çöktü. Trabzon merkeziyle bazı köyler ve ilçeler arasındaki ulaşım kesildi. Felaketin ardından dere yataklarının yerleşime açılmasıyla ilgili tartışmalar gündeme geldi. Afetin bölgedeki çok sayıda yerleşim birimini etkilemesi, dere ıslahı çalışmalarının önemini ortaya koydu.

#2
Foto - Bütün şehir sular altında kaldı: İşte Türkiye tarihindeki en büyük 6 sel!

YAMANLAR DAĞI'NDAN İZMİR’E İNEN TAŞKIN 3 Kasım 1995 tarihinde İzmir’de etkili olan şiddetli yağışlar özellikle Karşıyaka çevresinde yıkıma sebebiyet verdi. Yamanlar Dağı çevresinden gelen suların dereleri taşırması sonucunda yerleşim yerleri sular altında kaldı. Selde 63 insan hayatını kaybetti. Evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü. Felaketin ardından kamuoyunda özellikle Yamanlar Dağı çevresindeki yapılaşma, bitki örtüsünün durumu ve dere yataklarına yakın bölgelerdeki yapılaşmalar tartışıldı. Yağmur sularını denize ulaştıran kanalların kapasitesi ve tıkanan dere yataklarının temizlenmesi de alınması gereken önlemler arasında gösterildi.

#3
Foto - Bütün şehir sular altında kaldı: İşte Türkiye tarihindeki en büyük 6 sel!

BARTIN IRMAĞI TAŞTI KENTİ SU BASTI 21 Mayıs 1998 tarihinde şiddetli yağışlar nedeniyle Bartın Irmağı taştı ve Bartın kent merkezinin büyük bölümü sular altında kaldı. Zonguldak ve Karabük’ün de etkilendiği faciada Bartın merkezinin yüzde 80’i sel sularından etkilendi. Bazı apartmanların giriş katları ile kimi tek katlı binalar sular altında kaldı. Yaklaşık 600 ev ve iş yeri suya gömüldü. Sel baskınında 2 insan hayatını kaybetti.

#4
Foto - Bütün şehir sular altında kaldı: İşte Türkiye tarihindeki en büyük 6 sel!

GÜNEYDOĞU’NUN FELAKETİ 31 Ekim 2006’da başlayıp ilerleyen günlerde de etkisini sürdüren şiddetli yağışlar neticesinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve çevre illerde dereler taştı. Taşkın sonucunda yollar ve yerleşim alanları sular altında kaldı. Diyarbakır'dan Mardin'in Savur ilçesine düğüne giden bir minibüsün sel sularına kapılması sonucu 11 insan hayatını kaybetti. Sel nedeniyle bazı köylere ulaşım imkansız hale geldi.

#5
Foto - Bütün şehir sular altında kaldı: İşte Türkiye tarihindeki en büyük 6 sel!

METROPOLÜN FACİASI 8 Eylül 2009’da İstanbul ve Trakya’da şiddetli yağışlar, yakın dönemin en ağır sel felaketlerinden birine yol açtı. İstanbul'da özellikle İkitelli ve Basın Ekspres Yolu çevresinde sel suları araçları sürükledi, iş yerlerini bastı ve çok sayıda insanın mahsur kalmasına neden oldu. Afette 32 insan hayatını kaybetti.

#6
Foto - Bütün şehir sular altında kaldı: İşte Türkiye tarihindeki en büyük 6 sel!

BOZKURT SULAR ALTINDA 10 Ağustos 2021 akşamı başlayan ve ertesi gün şiddetini artıran yağışlar, Batı Karadeniz’de büyük bir sel felaketine neden oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde etkili olan afet, özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ağır yıkıma neden oldu. Ezine Çayı'nın taşması sonucu sel suları, ilçe merkezindeki yerleşim alanlarını bastı. Felakette Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 olmak üzere toplam 82 insan hayatını kaybetti.Bozkurt’ta çok sayıda ev ve iş yeri su ve balçık altında kaldı. Bazı binalar yıkıldı; ağır hasar gören kimi yapılar için de daha sonra kontrollü şekilde yıkım işlemi yapıldı. Felaketin ardından bir kere daha dere yatakları gündeme geldi. Yapılan incelemelerde, dere yatağını daraltan ve taşkın riskine uygun olmayan yerleşim planlaması üzerinde duruldu.

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