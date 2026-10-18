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Sağlık Bangladeş'te sivrisinek kabusu can almaya devam ediyor! Dang humması salgınında bülten kilitlendi, ölü sayısı 342'ye fırladı!
Sağlık

Bangladeş'te sivrisinek kabusu can almaya devam ediyor! Dang humması salgınında bülten kilitlendi, ölü sayısı 342'ye fırladı!

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Bangladeş'te sivrisinek kabusu can almaya devam ediyor! Dang humması salgınında bülten kilitlendi, ölü sayısı 342'ye fırladı!

Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te sivrisinekler vasıtasıyla yayılan dang humması salgını felakete dönüşüyor. Sağlık yetkililerinin aktardığı son verilere göre, ülkede son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bu yılki toplam can kaybı 342'ye, vaka sayısı ise 110 bin 312'ye ulaştı.

Bangladeş’te sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması salgını can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yılbaşından bu yana ölenlerin sayısı 342’ye, toplam vaka sayısı ise 110 bin 312’ye yükseldi. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların virüsü taşıyan sivrisineklerin çoğalmasını tetiklediği uyarısında bulunuyor.

Bangladeş'te dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana ülke genelinde 342 kişi hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune gazetesinin Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması ülkede etkili olmaya devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte dang humması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 1872 yeni vaka kaydedildi.

Bangladeş'te yılbaşından bu yana 110 bin 312 kişide dang humması tespit edildi, 342 kişi hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.

Dang hummasına yakalanan 5 bin 771 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

 

Ülkede dang humması nedeniyle geçen yıl 413, 2024'te ise 575 kişi hayatını kaybetmişti.

DANG HUMMASI NEDİR?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor

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