Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı?

Ahşabın sıvıyı içine çekebilmesi uzun süre hijyen açısından olumsuz bir özellik olarak görüldü. Ancak ahşap yüzeyde bulunan su ve bakterilerin bir bölümünün malzemenin içine doğru taşınması, yüzeyde bakterilerin çoğalabileceği uygun ortamın azalmasına yardımcı olabiliyor. Bugüne kadar tahta kaşık veya ahşap kesme tahtalarının doğrudan gıda kaynaklı hastalıklara yol açtığını gösteren belirgin bir örnek bulunmadığı uzmanlarca aktarılıyor. Plastik, metal, silikon ve ahşap arasında da her durumda diğerlerinden kesin olarak daha güvenli kabul edilen tek bir malzeme bulunmuyor.