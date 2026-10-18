Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı?
Çoğumuzun evinde bulunan tahta kaşıkların sağlık açısından risk taşıyıp taşımadığı merak ediliyor. Peki, tahta kaşıklar gerçekten sağlık için tehlikeli mi?
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Çoğumuzun evinde bulunan tahta kaşıkların sağlık açısından risk taşıyıp taşımadığı merak ediliyor. Peki, tahta kaşıklar gerçekten sağlık için tehlikeli mi?
Mutfaklarda yıllardır kullanılan tahta kaşıklar, son dönemde yerini silikon ve plastik ürünlere bıraksa da hijyen açısından sanıldığı kadar dezavantajlı olmayabilir. Yapılan değerlendirmeler, asıl riskin kullanılan malzemeden çok tahta kaşığın yıkandıktan sonra nemli bırakılmasıyla ortaya çıktığını gösteriyor.
Ahşabın sıvıyı içine çekebilmesi uzun süre hijyen açısından olumsuz bir özellik olarak görüldü. Ancak ahşap yüzeyde bulunan su ve bakterilerin bir bölümünün malzemenin içine doğru taşınması, yüzeyde bakterilerin çoğalabileceği uygun ortamın azalmasına yardımcı olabiliyor. Bugüne kadar tahta kaşık veya ahşap kesme tahtalarının doğrudan gıda kaynaklı hastalıklara yol açtığını gösteren belirgin bir örnek bulunmadığı uzmanlarca aktarılıyor. Plastik, metal, silikon ve ahşap arasında da her durumda diğerlerinden kesin olarak daha güvenli kabul edilen tek bir malzeme bulunmuyor.
Tahta mutfak gereçlerinde dikkat edilmesi gereken temel konu, yıkama sonrasında tamamen kurumalarını sağlamak. Nemli kalan ahşap yüzey, mikroorganizmaların yaşamını sürdürebileceği bir ortam oluşturabiliyor. Bu nedenle kaşıkların hava alan bir yerde ve birbirine temas etmeden kurutulması öneriliyor. Tam kuruma süresi ortamın sıcaklığına ve nem oranına göre değişebilse de yaklaşık 24 saati bulabiliyor. Tahta kaşıkların bir kap içinde dik tutulması halinde ise kaşık bölümünün yukarı, sapının aşağı bakması hava dolaşımını artırabiliyor.
Tahta kaşıkların tercih edilmesinin nedeni yalnızca hijyen değil. Ahşap mutfak gereçleri elde rahat tutuluyor, uzun süre karıştırma gerektiren yemeklerde kullanımı kolaylaştırıyor ve metal gereçlerin aksine tencere ile tavaların yüzeyinde çizik oluşturma riskini azaltıyor.
Tahta kaşıkların ömür boyu kullanılması da önerilmiyor. Yüzeyde çatlaklar oluşması, kaşığın kurumakta zorlanması veya kesme tahtalarında derin olukların ortaya çıkması ürünün değiştirilmesi gerektiğine işaret edebiliyor. Ahşap gereçlerin güvenli kullanımı için yüzeylerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve yapısında belirgin bozulma görülen ürünlerin mutfaktan çıkarılması öneriliyor.
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