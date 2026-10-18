  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzon'da üretildi! Zırhlı bot özellikleri ile dikkat çekiyor 5 kilo kozalaktan yalnızca 1 kilo çıkıyor! Bakın bu pekmezin kilosu kaç liradan satılıyor Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor! Adilcevaz’da gökyüzü renklendi! Gökkuşağı hayran bıraktı Çalışan anneler dikkat! Yeni düzenleme geldi, sistem tamamen değişti Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım Hangi mühimmatla vurulduğu tespit edilemedi! BAE açıklarında gizemli saldırı Adresleri deşifre oldu! Emniyet ve İstihbarat, eş zamanlı operasyonla feleklerini şaşırttı Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı? Dursun Özbek’in kapısına dayanıp ipleri kopardı! Galatasaray’ın milli yıldızı “Maaşıma sayın” deyip gidiyor
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı?

Çoğumuzun evinde bulunan tahta kaşıkların sağlık açısından risk taşıyıp taşımadığı merak ediliyor. Peki, tahta kaşıklar gerçekten sağlık için tehlikeli mi?

#1
Foto - Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı?

Mutfaklarda yıllardır kullanılan tahta kaşıklar, son dönemde yerini silikon ve plastik ürünlere bıraksa da hijyen açısından sanıldığı kadar dezavantajlı olmayabilir. Yapılan değerlendirmeler, asıl riskin kullanılan malzemeden çok tahta kaşığın yıkandıktan sonra nemli bırakılmasıyla ortaya çıktığını gösteriyor.

#2
Foto - Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı?

Ahşabın sıvıyı içine çekebilmesi uzun süre hijyen açısından olumsuz bir özellik olarak görüldü. Ancak ahşap yüzeyde bulunan su ve bakterilerin bir bölümünün malzemenin içine doğru taşınması, yüzeyde bakterilerin çoğalabileceği uygun ortamın azalmasına yardımcı olabiliyor. Bugüne kadar tahta kaşık veya ahşap kesme tahtalarının doğrudan gıda kaynaklı hastalıklara yol açtığını gösteren belirgin bir örnek bulunmadığı uzmanlarca aktarılıyor. Plastik, metal, silikon ve ahşap arasında da her durumda diğerlerinden kesin olarak daha güvenli kabul edilen tek bir malzeme bulunmuyor.

#3
Foto - Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı?

Tahta mutfak gereçlerinde dikkat edilmesi gereken temel konu, yıkama sonrasında tamamen kurumalarını sağlamak. Nemli kalan ahşap yüzey, mikroorganizmaların yaşamını sürdürebileceği bir ortam oluşturabiliyor. Bu nedenle kaşıkların hava alan bir yerde ve birbirine temas etmeden kurutulması öneriliyor. Tam kuruma süresi ortamın sıcaklığına ve nem oranına göre değişebilse de yaklaşık 24 saati bulabiliyor. Tahta kaşıkların bir kap içinde dik tutulması halinde ise kaşık bölümünün yukarı, sapının aşağı bakması hava dolaşımını artırabiliyor.

#4
Foto - Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı?

Tahta kaşıkların tercih edilmesinin nedeni yalnızca hijyen değil. Ahşap mutfak gereçleri elde rahat tutuluyor, uzun süre karıştırma gerektiren yemeklerde kullanımı kolaylaştırıyor ve metal gereçlerin aksine tencere ile tavaların yüzeyinde çizik oluşturma riskini azaltıyor.

#5
Foto - Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı?

Tahta kaşıkların ömür boyu kullanılması da önerilmiyor. Yüzeyde çatlaklar oluşması, kaşığın kurumakta zorlanması veya kesme tahtalarında derin olukların ortaya çıkması ürünün değiştirilmesi gerektiğine işaret edebiliyor. Ahşap gereçlerin güvenli kullanımı için yüzeylerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve yapısında belirgin bozulma görülen ürünlerin mutfaktan çıkarılması öneriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı! Mustafa Sarıgül'ün firari oğlu oradan çıktı
Gündem

Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı! Mustafa Sarıgül'ün firari oğlu oradan çıktı

100 milyon Euro'luk kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında firar eden Emir Sarıgül'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesinde ba..
Halk TV soruşturmasında sıcak gelişme
Gündem

Halk TV soruşturmasında sıcak gelişme

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Harika Akkaya, Murat..
Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim
Dünya

Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri düşürdüklerini iddia etti.

CHP'de deprem! Bir Büyükşehir Belediye Başkanı daha partiden istifa etti!
Gündem

CHP'de deprem! Bir Büyükşehir Belediye Başkanı daha partiden istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamayl..
İran’dan Suudi Arabistan’a Yemen çağrısı: "Arabuluculuk teklifimize henüz yanıt verilmedi"
Gündem

İran’dan Suudi Arabistan’a Yemen çağrısı: "Arabuluculuk teklifimize henüz yanıt verilmedi"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında yaşanan krize ilişkin dikkat çeken açıklamal..
İmamoğlu da kar felaketinde İngiliz elçiyle rakı balık keyfi yapıp, faturayı millete ödetmişti! Ekrem’in balıkçısı rakı balığa 530 bin liralık hesap çıkardı!
Gündem

İmamoğlu da kar felaketinde İngiliz elçiyle rakı balık keyfi yapıp, faturayı millete ödetmişti! Ekrem’in balıkçısı rakı balığa 530 bin liralık hesap çıkardı!

2022 yılında İstanbul’u vuran ve hayatı felç eden kar felaketinde yüzbinlerce İstanbullu yollarda kalıp bir yardım eli beklerken, kar küreme..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23