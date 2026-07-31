Süt ile varis tedavisi ile kurtulun: Eşi benzeri görülmemiş uygulama etki yapacak! Beş temel sebebi

Varis tromboz damarların hasar görerek tıkanması rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve en çok ayak bileğinin çevresindeki damarlarda oluşur.

Bazen acılı ve ağrılı süreçler olsa da çok ilerlemediği sürece varisle yaşama normal olarak devam edilebilir. Varis çok ayakta duran kişiler, kilolu kişilerde, fazla zorlama ile egzersiz yapan kişilerde ve hamilelerde görülmektedir.

Süt İle Varislerden Kurtulun.

1 Su bardağı süt.

Yarım kalıp sabunu.

Nasıl Uygulanır:

Bu kür haftada 3 kez tüm varisler iyileşene kadar devam edilir. Süt kalkanı ile kurtulun.

Süt Kolay emilmesini sağlarken, Kalıp sabunu doğal içeriği ile kan dolaşımını hızlandırarak damarların temizlenmesini sağlar. Varis, toplardamar içindeki kapakçıkların bozulmasıyla ortaya çıkan fiziksel bir sorundur.

Varis oluşumunun beş temel sebebi!

Varis oluşumunun beş temel sebebi genetik yatkınlık, uzun süre ayakta kalmak veya hareketsiz oturmak, gebelik, aşırı kilo (obezite) ve ileri yaş olarak sıralanabilir.

NEDEN SÜT?

Süt; kalsiyum, yüksek kaliteli protein, fosfor ve B vitaminleri gibi temel besin maddelerini içeren çok zengin bir gıdadır. Dünyanın en çok süt üreten ülkesi Hindistan'dır. Küresel süt üretiminin tek başına büyük bir kısmını karşılayan Hindistan'ı Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan ve Çin gibi ülkeler takip etmektedir. Türkiye genelinde özellikle süt ve süt ürünleri en çok satılan ürünler arasındadır.

En çok tam yağlı, yarım yağlı, yağsız, laktozsuz, günlük (pastörize), UHT (uzun ömürlü), keçi sütü ve bitkisel bazlı süt seçenekleri yer alır. Boyutu 1 Litre olmakla birlikte, tüketim alışkanlıklarına göre farklı ebat seçenekleri bulunur. süt enerji kaynaklarındandır.

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