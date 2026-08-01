Trump açıkladı: 'O saldırıyı İran yapmadı'

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'daki bazı su tesislerine yönelik siber saldırının İran kaynaklı olduğuna inanmadığını belirterek, olaydan eyaletin Demokrat yönetimini sorumlu tuttu.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki bazı su tesislerine düzenlenen siber saldırıların İran İslam Cumhuriyeti tarafından düzenlendiği ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında, ülkeyi karıştıran saldırılara ilişkin çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletindeki bazı su tesislerine düzenlenen siber saldırının İran kaynaklı olduğuna inanmadığını ve sorumluların eyaletin "beceriksiz" Demokrat yöneticileri olduğunu söyledi.

Trump, "Minnesota’da bir siber saldırı yaşandığını duyduk ve bunun sorumlusu olarak İran’ı gösterdiler. Ben öyle düşünmüyorum. Bence bunun sorumlusu Minnesota yönetimidir çünkü onlar (Demokratlar) son derece beceriksizler." ifadelerini kullandı.

İRAN MİNNESOTA'YA SİBER SALDIRI DÜZENLEDİ

Amerikan Washington Post gazetesine açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Minnesota'da yerel su şebekelerine yönelik siber saldırı konusunda İran yönetiminden şüphelendiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA