Arap sabunu: Bezlerin imdadına koşuyor! Beyaz eşyaları ilk günkü gibi beyaz olacak, tamamen etkileyecek
Mutfakta en sık kullanılan en önemli eşyalardan birisi olan mutfak bezleri, ne kadar dikkat edilirse edilsin zamanla yağ, kir ve bakterileri içine hapseder. Bu yüzden düzenli olarak temizlenmeleri gerekir. Ancak sıradan bir deterjanla yıkamak her zaman yeterli olmaz. Çamaşır suyuna, pahalı kimyasallara ve kumaşları yıpratan ağır deterjanlara veda etmeye hazır mısınız? Zamanla sararan veya grileşen kıyafetleri ilk günkü parlak beyazlığına kavuşturan tamamen etkileyecek. Bu imkanlarla lekeleri yerle bir etmeyi başarıyor. Yıkama gözüne ekleyeceğiniz bu bileşenle sonrası çamaşırlarınız yeniden kar gibi bembeyaz olacak...