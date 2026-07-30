Arap sabunu: Bezlerin imdadına koşuyor! Beyaz eşyaları ilk günkü gibi beyaz olacak, tamamen etkileyecek

Mutfaklarda sürekli elimizin altında bulunan mutfak bezleri bu alanın en kirlenen ürünleri olabilir. Mutfak bezleriniz hızlıca kirleniyorsa bu karışımı hazırlayarak pırıl pırıl yapabilirsiniz. Arap sabunu hem doğal hem de güçlü bir temizleyicidir. Çamaşır sodasıyla birleştiğinde ise kiri ve yağı söküp atan etkili bir karışım elde edilir. Bunun için bazı adımları sırasıyla uygulamanız gerekir. Bir kabın içine 1 yemek kaşığı Arap sabunu koyun. Üzerine 1 yemek kaşığı çamaşır sodası ekleyin. Ardından kaynar suyu üzerine dökün ve iyice karıştırın. Mutfak bezlerini bu karışımın içine atın ve en az 30 dakika bekletin. Sonrasında güzelce durulayıp kurutun. Bu yöntem sayesinde bezlerinizdeki yağ ve kir tamamen çözülür. Aynı zamanda kötü kokulardan da kurtulmuş olacaksınız. Bulaşık makinesi parlatıcısı, özellikle lekeleri ve sararmaları gidermede oldukça etkilidir. Eğer bezlerinizde zamanla oluşan sarı lekelerden şikayetçiyseniz aynı karışıma bulaşık makinesi parlatıcısı ekleyebilirsiniz.