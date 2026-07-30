Kafasına göre vitamin alanların başına bela olabilir: Öyle değil bu sürede yapmalıyız! Alan yandı, sessiz bomba

Günümüzün yoğun iş temposu, düzensiz beslenme ve kronik stresle birleşince pek çok kişi eczane raflarını süsleyen rengarenk vitamin haplarında arıyor. 'Doğal nasıl olsa, ne zararı olabilir ki?' diyerek komşu tavsiyesiyle ya da internet reklamlarıyla alınan multivitaminler, bilinçsiz tüketildiğinde vücudunuzu sessizce zehirleyen birer bomba olabilir. Uzmanlardan gelen uyarılar ezbere kullanılan takviyelerin başınıza bela olabilir. Birçok ciddi hastalığı tetikleyebileceğini gösteriyor.