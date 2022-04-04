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İSLAM Survivor'ı eleştiren İmam gündem oldu! 'Müslüman oturup bunu izliyor'
İSLAM

Survivor'ı eleştiren İmam gündem oldu! 'Müslüman oturup bunu izliyor'

Sosyal medyada gündem olan bir imam, Survivor'ı eleştirdiği videoda, "İslam'a sadakati kaybettik diye bu hale geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 21:07:00 - 2022-04-04 21:10:48

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada paylaşılan ancak kim olduğuna dair bilgi verilmeyen bir imam, Acun Ilıcalı'nın yurt dışından devşirdiği Survivor programını eleştirdiği videosu ile gündem oldu.

'İslam'a sadakati kaybettik diye bu hale geldik'

"Bir adada 20 yarı çıplak kadın, 20 yarı çıplak erkek Survivor diye bir yarışma adı altında her gece televizyondan evlerimize giriyor." diyen imam, "Müslüman oturup bunu izliyor ve bu Survivor reyting yapıyor reyting. İzlenme rekorları kırıyor." ifadelerini kullandı.

"Kim izliyor bunları bana söyleyin?" diye soran imam, şu eleştiride bulundu.

Günümüz Müslümanı aziz kardeşlerim, sadakati kaybetti. İslam'a sadakati kaybettik diye bu hale geldik.

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