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Sürücü fenalaştı, halk otobüsü gecekonduya çarptı! İstanbul'da faciaya ramak kaldı

Sultanbeyli-Cevizli seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı halk otobüsü, sürücüsünün fenalaşması üzerine kontrolden çıkarak bir gecekonduya çarptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:54
Sürücü fenalaştı, halk otobüsü gecekonduya çarptı! İstanbul'da faciaya ramak kaldı

İstanbul Sultanbeyli'de sürücüsünün fenalık geçirdiği halk otobüsü bir gecekonduya çarptı.

Kaza İstanbul Sultangazi Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli-Cevizli seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı halk otobüsünün sürücü İsmail Ayırkan duraktan yolcuları aldı. Seyir halindeyken fenalaşan sürücü otobüsün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bir gecekonduya çarparak durabildi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

Faciadan dönüldü

Kazada otobüste bulunan iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Otobüsün girdiği gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmasını ardından otobüs yoldan kaldırıldı.

Görgü tanığı Mehmet Ali Aktaş, "Otobüs seyir halindeyken sürücü fenalaşmış, epilepsi hastasıymış. Kalabalık bir yerde yada trafikte olsaydı bunun vebalini kim ödeyecekti. Yolcular da varmış ama yaralanan olmadı" diye konuştu. Başak bir görgü tanığı ise "Pencereden gördüm kazayı, bir yolcu araçtan atladı onu gördüm. Fenalaşmış gecekonduya girmiş " diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:54
  1. İstanbul
  2. Sultanbeyli
  3. Sürücü fenalaştı
  4. halk otobüsü gecekonduya çarptı
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