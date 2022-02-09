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Dünya Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'a İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 05:19:00 -
Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi

Esed rejiminin haber kanalı el-İhbariyye, İsrail'in başkent Şam'ın çevresini hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelere karşı koyarak bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Şam ve çevresinde, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, 31 Ocak'ta da Şam'ın çevresine İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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