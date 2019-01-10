“Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”

yeniakit.com.tr Akit TV ekranlarında Fatin Dağıstanlı’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında yine gündemin nabzı tutuldu. Gazete manşetlerinin masaya yatırıldığı programda, Sözcü’nün birinci sayfadan duyurduğu Hüsnü Mahalli haberiyle ilgili, gündem belirleyecek yorumlar yapıldı.

“Niye beni aramadın?”

2009 senesinde Suriye’ye gitmek istediğini, ama ülke yetkililerinin buna müsaade etmediğini söyleyen Fatin Dağıstanlı, TRT’de çalıştığı dönemde Hüsnü Mahalli ile karşılaştığını, kendisine bu durumu anlattığını söyledi. Ardından Dağıstanlı, Mahalli’nin kendisine, “Niye beni aramadın?” dediğini belirtti.

“Sözcü bilmez mi El Muhaberat’ın adamı olduğunu?”

Dağıstanlı, “Ne olacaktı? Beni geçirecekti içeriye. Sözcü gazetesi, El Muhaberat’ın adamı olduğunu bilmez mi Hüsnü Mahalli’nin? Adı gibi bilir.” diye konuştu.

Yurt dışında MİT’in adamı olmakla suçlanan kimsenin olmadığını ifade eden Dağıstanlı, “Bizim ülkemizde de yok MİT’in adamı.” dedi.

"MİT'i engellemeye çalıştılar"

"Olanların da TIR’larını çevirdiler FETÖ bağlantılı olarak." diyerek MİT TIR'ları davasını anımsatan Ali İhsan Karahasanoğlu ise, "Sözcü gazetesi de manşetten verdi. Cumhuriyet gazetesi de verdi, Aydınlık da verdi. MİT’in varlığına karşı çıktılar. MİT’in bölgedeki bilgi toplama operasyonlarına engel olmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

"Mahalli ne yazdığını söylesin"

"Hüsnü Mahalli eğer davalardan şikayetçiyse şunu yapabilir; Hangi yazıdan dolayı yargılanıyor, onu da açık yüreklilikle deşifre eder, söyler. Der ki; ‘Şurada şunu yazdığım için ben şu an hakim karşısına çıkıyorum.’ Onu paylaştığı zaman bakalım, hangi ifadeler sebebiyle iddianame hazırlanmış." diyen usta gazeteci, "Hüsnü Mahalli de sadece dava açıldığını değil, neden dava açıldığını da söylerse, biz de bakarız Türkiye’de gerçekten nasıl oluyor bu işler? Demokraside gerçekten kaçıncı sıraya indik? Daha 2-3 gün önce BirGün gazetesinde, Cumhuriyet’te vardı; Metin Göktepe’nin ölüm yıldönümüydü, anlatıyorlardı." dedi.

"Bunların hepsi mavaldır"

Metin Göktepe'nin dövülerek öldürüldüğü günleri hatırlatan Karahasanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"1990’larda bir gazeteci, bu ülkede dayakla öldürüldü. Bugün olmasını tabii ki arzu etmem, ama var mı böyle bir örnek? Yok. E o zaman siz ne hikayesi okuyorsunuz, gazetecilik yokmuş da, düşünce özgürlüğü yokmuş. Bunların hepsi mavaldır."