0553 313 94 23

Suriyeli mültecilerin bayram yolculuğu başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin geçişleri başladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:54
Suriyeli mültecilerin bayram yolculuğu başladı

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, bu sabah erken saatlerden itibaren sınır kapısına geldi. Burada, Hatay Büyükşehir Belediyesinin gölgelik amaçlı kurduğu çadırlarda bekleyen sığınmacılar, Türk askerleri ve gümrük yetkililerinin koordinesinde gruplar halinde kapıya yöneldi.

Kapıya ulaşan Suriyeliler, önceden internet üzerinden aldıkları randevu sonrası yetkililere gösterdikleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla ülkelerine giriş yaptı.

Sınır kapısından günlük 5 bin kişi ülkesine geçiş yapabilecek.

SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORLAR

Ülkesine geçiş için gümrük kapısında bekleyen Suriyeli Ahmet Nahas, hem bayramlaşma hem de akrabalarını ziyaret için yola çıktıklarını söyledi.

İdlib'e geçeceğini belirten Nahas, "Ülkem için bu bayramda hayırlı gelecek diliyorum, Türkiye için de. Savaşın bitmesini arzu ediyoruz, bunun için dua ediyoruz. Şam ve Halep'te savaşın hala bazı yerlerde devam ettiğini biliyoruz ama İdlib'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oraya asker gönderdi. Orada şu an savaş yok, biz de İdlib'e gidiyoruz, bunun için İdlib'i Esed vurmuyor." dedi.

Türkiye'de Suriyelilere olan muamelenin çok iyi olduğunu kaydeden Nahas, tüm Suriyelilerin Türkiye'ye minnettar olduğunu aktardı. Bayram nedeniyle kucağındaki 4 aylık bebeğiyle ülkesine giden Şems Nahas da 2 yıldır Türkiye'de olduğunu, Suriye'deki savaşın bitmesini temenni ettiğini ve tamamen ülkesinde kalmayı arzuladığını paylaştı.

Akrabası ve ailesiyle birlikte bayramı geçirmek için Suriye'ye gittiğini belirten Ahmet Abduülfettah Abbas ise "Savaş bir an önce bitsin, Allah Türkiye'den de razı olsun. Onlar bize misafirperverlik gösterdi. Çok yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

'HER HALİMİZE ŞÜKÜRLER OLSUN'

Ailesiyle birlikte kapıda bekleyen Halepli Hasan Ammar da aile ziyareti için geçiş beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin kendilerine tanıdığı bu olanak için yetkililere teşekkür eden Ammar, "Türk ve Suriye halkının bayramını kutlarım. İnşallah bu savaş biter ve Suriye hayırla o özlediği günlere kavuşur. Yıllardır zulüm gören Suriyelilerin bu bayramda artık refaha kavuşmasını diliyorum, yine de her halimize şükürler olsun. Her yıl bayramlarda ülkeme gidiyorum, bu sene de nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram dönüşleri 19 Ağustos Pazar gününe kadar yapılabilecek.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:54
  1. Hatay
  2. Suriye sınırı
  3. suriyeli mülteciler
  4. kurban Bayramı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de imha edilen terörist bakın kim çıktı
    1. Tunceli'de imha edilen terörist bakın..
    2. Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!..
    3. Adana'da kız kardeşini terk ettiği..
    4. Atiker Konyaspor'dan transfer bombası..
    5. İstanbul’da 237 parça tarihi eser ele..
    6. İstifa eden İP'lilerden Meral..
    7. 54 kaçak göçmen yakalandı!
    8. PKK üyesi firari hükümlü Tokat'ta..
    9. Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı..
    10. Enes Ünal bombası! Süper Lig'e geri..
    11. 'Siyaset vicdanına uymadığı..
    12. Akar, Güney Kore Savunma Bakanı ile..
    13. 650 yıllık Artuklu Hamamı böyle taşındı
    14. PERISCOPE markası hakkında basın..
    15. Hamileyken ne kadar çay tüketilmelidir?
    16. Avrupa'dan ABD'ye İran resti!
    17. Deprem anı kamerada: Namazı bırakmadı!
    18. İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı
    19. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    20. İstanbul'da tarihi eser operasyonu!..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018