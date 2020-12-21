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Gündem Suriyeli Kabileler ve Aşiretler Meclisi operasyonların devam etmesini istedi
Gündem

Suriyeli Kabileler ve Aşiretler Meclisi operasyonların devam etmesini istedi

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, ülkedeki terör baskısının sona ermesi için operasyonların devam etmesi çağrısında bulundu. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, "Meclis olarak Suriye Milli Ordusu, Türk hükümeti ve Türk ordusuna Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda yaptığımız çağrıyı yeniliyoruz. Aynı şekilde Türk ordusunun bölücü örgütlere karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:25:00 -
Suriyeli Kabileler ve Aşiretler Meclisi operasyonların devam etmesini istedi

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, 2'nci kuruluş yıldönümünde, Azez'de yapılan kongreye, Suriye nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan aşiret ve kabilelerinin 2 bin temsilcisi, katıldı.

Suriye’nin çeşitli bölgelerinden Arap, Kürt, Türkmen, Süryani ve diğer etnik grupların temsilcilerinin katıldığı toplantıda Suriye genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırılması ve toprakların asıl sahiplerince yönetilmesi istendi.

Suriye Milli Ordusu güçleri ve yerel polislerin önlem aldığı kongrede, yerel kıyafetleriyle katılan aşiret ve kabile reisleri adına konuşan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Genel Sekreteri Salim Muslat, Suriye’deki tüm halkı tek çatı altında topladıklarını belirterek, "Buradaki ana amaç, en büyük ortak paydamız olan vatan ve millet ekseninde birleşmektir. Meclisin gayesi ve hedefi halkla ve onun haklı davasına hizmet, onun devrimine hizmet ve değişmez ilkelerine bağlı kalmaktır. Suriye devriminin temel taşlarına bağlı olarak zalim rejimin düşürülmesi amacıyla Suriye halkına söz veriyoruz. Aynı zamanda bütün terörist unsurlar, mezhepsel milisler ve Suriye halkına düşman yabancı güçlerin Suriye'den çıkarılmasını istiyoruz. Ayrıca ülkemizin ve şehirlerimizin demografik değişimine kesinlikle karşıyız" dedi.

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa da terör örgütlerine karşı ortak mücadele verildiğini ifade etti.

Terör örgütlerinin amacının Suriye’nin parçalanması olduğunu kaydeden Abdurrahman Mustafa, "Meclis olarak Suriye Milli Ordusu, Türk hükümeti ve Türk ordusuna Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda yaptığımız çağrıyı yeniliyoruz. Aynı şekilde Türk ordusunun bölücü örgütlere karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz" diye konuştu.

Kongre sonunda sonuç bildirgesi okundu. Bildirgede; Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi’nin tüm muhtelif siyasi kesimlerin katılımıyla Azez’de bulanan Aşiretler Divanı'nda düzenlendiği vurgulanarak, diktatörlükten ve terörden arındırılmış bir Suriye'ye ulaşma yolundaki mücadele ve hedef birliğinin önemine dikkat çekildi.

Ayrıca terör örgütlerine ve İran'a bağlı yapılara karşı olduklarını, Suriye Milli Ordusu’nu desteklediklerini ilan eden aşiret ve kabile temsilcileri, ülkenin bağımsızlığı ve huzuru için operasyonların sürmesini istediklerini bildirdi.

 

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