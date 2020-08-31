Suriye’de oyun içinde oyun! Ağar can alıcı soruyu sordu

Suriye’de taşeron olarak faaliyet gösteren terör örgütü YPG/PKK/PYD’nin uzantılarıyla Rusya, ABD ve Fransa’nın çeşitli temaslarda bulunduğuna dikkat çeken terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar herkesin bir oyun peşinde olduğunu belirtti.

Ağar, Suriye’de YPG/PKK/PYD’nin siyasi uzantısı Suriye Demokratik Konseyi’nin elebaşlarından İlham Ahmed ile Rusya/Esat yanlısı Halkın İradesi Partisi Genel Sekreteri Kadri Cemil Moskova’da Rusların himayesinde “Suriye için federal yönetim öngören” bir anlaşma yaptığını belirterek, ABD ve Fransa’nın da Suriye Ulusal Kürt Muhalefeti (ENKS) ile YPG/PKK/DSG’nin türevi PYNK arasında ‘sözde’ siyasi-askeri-ekonomik-idari görüşmeler bitirilerek yeni bir safhaya geçildiğini ve ortak yönetim müzakerelerinin başladığına dikkat çekti.

Suriye’de sahadaki durumu özetleyen Ağar, sahadaki toplarla bir ABD-Fransa, bir Rusya oyanar. Peki golu ya da golleri kim ya da kimler yer? Peki yenilen bu gol ya da goller kime yazar? Diyerek can alıcı soruyu sordu.