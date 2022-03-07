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Dünya Suriye'de askerleri taşıyan otobüse saldırı: 13 ölü, 18 yaralı
Dünya

Suriye'de askerleri taşıyan otobüse saldırı: 13 ölü, 18 yaralı

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 13 askerin hayatını kaybettiği, 18 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 08:01:00 -
Suriye'de askerleri taşıyan otobüse saldırı: 13 ölü, 18 yaralı

Suriye'de Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüse saldırı düzenledi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının Palmira yakınlarındaki bir çöl bölgesinde yerel saatle 13.30'da düzenlendiği aktarılarak, aralarında subayların da bulunduğu 13 askerin hayatını kaybettiği, 18 askerin de yaralandığı ifade edildi.

 
 
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