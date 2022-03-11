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Gündem ‘Süresiz nafaka yok’ diyenler kanundan bihaber
Gündem

‘Süresiz nafaka yok’ diyenler kanundan bihaber

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın, çıktığı TV programında süresiz nafaka ile ilgili yaptığı açıklamalar nafaka mağdurlarını hayal kırıklığına uğrattı. Nafaka yüzünden hayatı kararan mağdurlar, yetkilileri ‘süresiz nafaka’ konusunda ciddiyete davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 11:20:00 -
‘Süresiz nafaka yok’ diyenler kanundan bihaber

Türk Medeni Kanunu’nun 175 maddesini hatırlatan mağdurlar, “TMK: 175 maddesi der ki; ‘boşanma sonucunda yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka isteyebilir’. TMK. 176. Maddesi de süresiz nafakanın sonlanma şartlarını; nafaka alacaklısı evlenirse, nafaka alacaklısı asgari ücretin üstünde gelire sahip olursa, nafaka alacaklısı veya borçlusu ölünce ve nafaka alacaklısı haysiyetsiz yaşam sürerse” ifadelerini kullandılar.

Süresiz Nafaka Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

Mağdurlarla dalga geçilmemeli

“İki yıl evli kalıp 12 yıl nafaka ödeyen, 5 yıl evli kalıp 21 yıldır nafaka ödeyen, 1 yıl evli kalıp 32 yıldır nafaka ödeyen, 1 ay evli kalıp 8 yıldır nafaka ödeyen mağdurlarının ödediği nafaka sayın bakana göre süresiz nafaka olmuyor mu? Nafakanın süresiz olması için bu mağdurlarının kaç yıl daha nafaka ödemeleri gerekmektedir? Mağdurlarının yaşadığı acılar ve sorunlar üzerine dalga geçen ve ciddiyetsiz bir şekilde konuyu çarpıtarak aslında ‘süresiz nafaka yoktur, hakimler yanlış karar vererek süresiz hale getirmektedir’ diyen bakanımız gerçekleri kamuoyundan gizlemektedir. İstanbul ve Ankara seçimleri öncesi uyarılarını bir önceki aile bakanı tarafından ciddiye alınmamış aile mağdurlarının tepki oyları ile seçim kaydedilmiştir. Şimdi en büyük tehlike 2023 seçimleridir.”

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Yorumlar

Emin Navruz

Allah Allah diyorum gormek istemiyor görmezlikten geliyor bu nafaka zulmünden kimler sebep oluyor hepsini hakimler hakimine havele ediyorum bir nafaka magduru olarak ?
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