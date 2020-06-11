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Aktüel

Şüpheli paketten zulalanmış uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te gece caddeye bırakılan ve polis ekiplerinin fünye ile patlattığı şüpheli paketten zulalanmış uyuşturucu madde çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 00:48:46 -
Şüpheli paketten zulalanmış uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te gece caddeye bırakılan ve polis ekiplerinin fünye ile patlattığı şüpheli paketten zulalanmış uyuşturucu madde çıktı.


Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde şüpheli paket olduğuna dair ihbar aldı. İhbarın ardından, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, şüpheli paketin bulunduğu 24 nolu caddeye giriş ve çıkışları kapattı. Şüpheli paketin bulunduğu alanı şeritle kapatan ekipler, paketi fünye ile patlattı. Patlatılan pakette yapılan incelemelerde zulalanmış halde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu.


Olayın ardından mahallede uzun süre inceleme yapan ekipler, şüpheli paketi kim ya da kimlerin bıraktığı ile ilgili geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor.

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