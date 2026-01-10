Şüpheli araçtan sahte altın ve 1 milyon dolar çıktı! Dolandırıcılara büyük darbe
İskenderun’da şüpheli bir aracı durduran polis ekipleri, yaptıkları aramada 1 milyon dolarlık sahte banknotun yanı sıra sahte altın bilezikler ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Araçtaki 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında İskenderun ilçesinde stratejik bir operasyon gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramalarda, dolandırıcıların oyununu bozan cinsten bulgulara ulaşıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri; İskenderun’da şüpheli bir aracı durdurarak araçta arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 12 sahte burma bilezik, 1 sahte künye ve tam 1 milyon ABD doları sahte para ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alınırken, haklarında 6136 sayılı silah kanunu ihlali ve parada sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.
Emniyet yetkilileri, sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma olaylarına karşı denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini açıkladı.
