  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu kafa terörsüz Türkiye istemiyor Şara’nın mütevazılığı, SDG’nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor! Marmaray ve metroya "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi" ayarı Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber! Halep’te terörün kökü kazındı! Suriye ordusu Şeyh Maksud’u SDG’den tamamen temizledi! Gümrüklerde dev operasyon: İstanbul ve Gürbulak'ta zehir tacirlerine darbe Trump: Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğiz Faizin merkezinde faize savaş açtı Silivri’de kirli pazarlıklar deşifre oldu! Aysever’in avukatı İmamoğlu’nun yalan rüzgarını kesti! Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!"
Yaşam Şüpheli araçtan sahte altın ve 1 milyon dolar çıktı! Dolandırıcılara büyük darbe
Yaşam

Şüpheli araçtan sahte altın ve 1 milyon dolar çıktı! Dolandırıcılara büyük darbe

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İskenderun’da şüpheli bir aracı durduran polis ekipleri, yaptıkları aramada 1 milyon dolarlık sahte banknotun yanı sıra sahte altın bilezikler ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Araçtaki 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında İskenderun ilçesinde stratejik bir operasyon gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramalarda, dolandırıcıların oyununu bozan cinsten bulgulara ulaşıldı.  

Emniyet Müdürlüğü ekipleri; İskenderun’da şüpheli bir aracı durdurarak araçta arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 12 sahte burma bilezik, 1 sahte künye ve tam 1 milyon ABD doları sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alınırken, haklarında 6136 sayılı silah kanunu ihlali ve parada sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma olaylarına karşı denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini açıkladı.

Gana'da sahte peygamber skandalı! Tufan kopmadı, paraları toplayan Ebu Nuh rap konserinde "parti" dedi
Gana'da sahte peygamber skandalı! Tufan kopmadı, paraları toplayan Ebu Nuh rap konserinde "parti" dedi

Sosyal Medya

Gana'da sahte peygamber skandalı! Tufan kopmadı, paraları toplayan Ebu Nuh rap konserinde "parti" dedi

Kripto vurgunu: Sahte uzantı 7 milyon doları götürdü
Kripto vurgunu: Sahte uzantı 7 milyon doları götürdü

Gündem

Kripto vurgunu: Sahte uzantı 7 milyon doları götürdü

Bursa’da yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi: 98 şişe ele geçirildi
Bursa’da yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi: 98 şişe ele geçirildi

Aktüel

Bursa’da yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi: 98 şişe ele geçirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23