Süper Lig'i sallayan iddia: Boupendza, Galatasaray ile söz kesti

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom'da transferin bir numaralı gündemi ise forvet transferi.

Mostafa Mohamed'in takıma katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu bir nebze de olsa çözen Galatasaray'da Falcao sevinci de yaşanıyor. Kolombiyalı golcü uzun süren sakatlığın ardından formasına kavuşmuş ve attığı gollerle takımına hayat vermişti. Fakat sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao'nun takımdaki geleceği henüz net değil.

Boupendza detayı

Galatasaray'ın transfer listesinin en tepesinde Boupendza'nın olduğu öğrenildi. Hatayspor'da bu sezona damga vuran Boupendza'nın Galatasaray ile söz kestiği ve önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı çubukluyu terleteceği iddia edildi.

Bonservisi tamam!

Galatasaray, Hatayspor'a bonservis olarak 5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay olarak bir sözleşme hazırladı. Hatayspor cephesinden bu teklife olumlu yanıt gelirken takas olarak 1 oyuncuyu daha istediği belirtildi. Bu ismin ise Ömer Bayram olduğu öğrenildi.