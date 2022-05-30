Süper Lig'de Umut Bozok bombası

Süper Lig'de sezonun yıldız isimlerinden biri olan golcü oyuncu Umut Bozok için devlerin yarışı sürüyor.

Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'den kiraladığı ve daha sonra 1,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Umut Bozok, Süper Lig'de attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Başarılı forvet bunun yanında yaptığı 7 asistle de dikkat çekmişti. Bu müthiş performans sonrası Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 25 yaşındaki forvetin peşine düşerken transferde son dakika gelişmesi yaşandı.

Umut Bozok Galatasaray'la anlaştı

Galatasaraylı olduğunu saklamayan ve daha önce yaptığı açıklamalarda en büyük hayalinin Sarı-Kırmızılı formayı giymek olduğunu belirten Umut Bozok, sarı kırmızılı ekiple anlaşma sağladı. Kısa süren görüşmelerin ardından Umut Bozok, Galatasaray'a 'tamam' derken, Kasımpaşa ile resmi adımlar başkanlık seçimi sonrası atılacak.

5 milyon euro bonservis

Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da seçilse Umut Bozok için oyuncunun kulübüyle görüşmeler yapılacak. Kasımpaşa'nın Umut Bozok için kapıyı 5 milyon euro'dan açacağı iddia ediliyor. Golcü oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istemesi transferin önünü açıyor.