Süper Lig'de Tayfun Korkut sürprizi!

Süper Lig'de Tayfun Korkut-Francesco Farioli değişikliği yaşanabilir! Aytemiz Alanyaspor'un genç teknik direktörü Francesco Farioli'ye Lille'in kancayı takmasının ardından Tayfun Korkut ismi Alanyaspor'un gündemine geldi. Avrupalı kulüplerin radarına girdi. İtalyan çalıştırıcı Güney ekibinden ayrıldığı takdirde Korkut'un Aytemiz Alanyaspor'un planının Korkut olduğu öne sürüldü.

Hertha Berlin ile yollarının ayrılmasının ardından boşa düşen Tayfun Korkut, yeni sezon öncesi kariyerinde bir ilki yaşayabilir. Daha önce Türkiye'den hiç takım çalıştırmayan ve sadece 9 yıl önce A Milli Futbol Takımı'nda Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Tayfun Korkut'a Aytemiz Alanyaspor'un B planı konumunda.

FRANCESCO FARIOLI GİDERSE TAYFUN KORKUT

Akşam'ın haberine göre; Alanyaspor'un 33 yaşındaki hocası Francesco Farioli'ye, 2020/2021 sezonunu Fransa Ligue 1'de şampiyon tamamlayan, geride bıraktığımız sezonu ise 10. bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Lille kancayı taktı. Lille dışında Avrupa'dan başka takımların da ilgilendiği genç teknik direktörün ayrılığı sürpriz olmayacak. Aksam.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Farioli giderse Alanya yönetiminin hoca olarak Korkut'u düşündüğü öğrenildi.

FARIOLI İÇİN BONSERVİS TALEBİ

Aytemiz Alanyaspor'un, iki yıl daha kontratı bulunan Farioli'nin takımdan ayrılmak istemesi durumunda aksam.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, İtalyan teknik direktör için bonservis talebinde bulunacak.

Hocalık kariyerine ilk olarak Alanya'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başlayan Farioli sonrasında ilk teknik direktörlük deneyimini VavaCars Fatih Karagümrük'ün başına geçerek yaşamış oradan da Aytemiz Alanyaspor'a birinci hoca olarak geri dönmüştü.