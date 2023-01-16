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Spor Süper Lig'de İsmail Kartal sürprizi! Resmen geri dönüyor...
Spor

Süper Lig'de İsmail Kartal sürprizi! Resmen geri dönüyor...

Konyaspor'da sürpriz bir şekilde yolların ayrılmasının ardından ilk aday İsmail Kartal olucak gibi gözüküyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 17:08:00 -
Süper Lig'de İsmail Kartal sürprizi! Resmen geri dönüyor...

Konyaspor'da sürpriz bir şekilde yolların ayrılmasının ardından ilk aday İsmail Kartal olucak gibi gözüküyor. Bugün İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor'da teknik direktör koltuğuna sürpriz bir isim ortaya atıldı. Geçen sezon elde ettiği başarılarla göz dolduran İsmail Kartal eski kulübü Konyaspor ile tekrardan ismi anılmaya başladı.

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi. Konyaspor'a 9 Şubat 2021'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından 1,5 yıllık imza atan İlhan Palut, takımı geçen yıl üçüncülüğe taşıdı. Konyaspor bu sezon ise 19 hafta sonunda 27 puan topladı ve yedinci sırada yer aldı.

İlhan Palut ile yollarının ayrılmasının ardından Konyaspor'da tek gündem maddesi yeni teknik direktör konusu olacak. Mukavelenin sonlandırılmasının ardından önümüzdeki günlerde arayışlarına başlayacak olan Konyaspor için en güçlü aday durumunda olacak isim ise İsmail Kartal. Sezon başında Samsunspor ile görüşen tecrübeli isim maddi olanaklar sebebiyle anlaşamamışlardı.

Şu anda kulüpsüz olan tecrübeli ismin acaba tekrardan Konyaspor ile mi anlaşacak soruları şimdiden gelmeye başladı. Konyaspor'un önümüzdeki günlerde İsmail Kartal ismini değerlendirmesi söz konusu gibi gözüküyor.

Akşam'a göre; İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihindeki yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına sahip. Deneyimli teknik adam, 2 dönem başında olduğu sarı lacivertli takımda 2,21 puan ortalamasına ulaştı.

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