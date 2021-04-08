Süper Lig'de haftanın kazananı belli oldu
Süper Lig'in 33. haftası Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Haftanın son maçıyla Süper Lig'de Fenerbahçe şampiyonluk yarışını zora sokarken Beşiktaş emin adımlarla ilerliyor.
Süper Lig'de 33. hafta bugün oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçıyla sona erdi.
Oynanan maçlarda, Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken, Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Haftanın kazananı Beşiktaş
Galatasaray'ın bay geçtiği haftada berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu.
İki rakibiniyle puan farkını açan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
34. haftanın programı