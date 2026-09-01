Süper Lig'de dev derbi tarihi netleşti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu'nda heyecan fırtınası devam ederken, futbolseverlerin merakla beklediği 5. ve 6. hafta müsabaka programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edildi. Ligin 6. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin nefes kesecek mücadelesinin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacağı açıklandı.
Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu’nun 5. ve 6. hafta maç programı açıklandı. 6. haftada oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati de belli oldu. Karşılaşma 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.
Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 5. ve 6. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Gündem
Batman’daki spor salonu yangınından acı haber! Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti!
Spor
Salomon Cappadocia Ultra Trail heyecanı yaklaşıyor: Kapadokya’da spor turizminin ekonomiye açılan kapısı
Gündem
Diyarbakır'da çirkin provokasyon! Amedsporlu holiganlardan Trabzonsporlu taraftara skandal baskı!