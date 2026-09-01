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Spor Süper Lig'de dev derbi tarihi netleşti!
Spor

Süper Lig'de dev derbi tarihi netleşti!

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Süper Lig'de dev derbi tarihi netleşti!

Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu'nda heyecan fırtınası devam ederken, futbolseverlerin merakla beklediği 5. ve 6. hafta müsabaka programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edildi. Ligin 6. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin nefes kesecek mücadelesinin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu’nun 5. ve 6. hafta maç programı açıklandı. 6. haftada oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati de belli oldu. Karşılaşma 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 5. ve 6. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

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