Havai fişek fabrikasında korkunç patlama! 11 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama faciaya dönüştü. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirirken 5 kişinin tedavisi sürüyor.
Hindistan’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ağır can kaybına yol açtı. Uttar Pradeş eyaletinin Kaushambi bölgesindeki olayda, fabrika yakınlarında yaşayan 11 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Fabrika yakınlarında yaşıyorlardı
Hayatını kaybedenlerin tamamının fabrika yakınlarında ikamet ettiğini aktaran yetkililer, 5 yaralının da tedavisinin sürdüğünü ifade etti.