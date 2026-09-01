Özgür Özel’in ‘namusum kadar kefilim’ dediği İmamoğlu’nun pislikleri ortalığa saçılıyor!

Buğra Kardan İstanbul

Koca şehirde “İstanbul nimet nimet” şiarıyla büyük bir yağmaya girişen, çok sayıda müteahhidi ve AVM patronunu rüşvete bağlayan vurguncu başı Ekrem İmamoğlu’nun algı oyunlarının sonu gelmiyor. Şaibelerini perdelemek için İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında tahrik denemelerinde bulunmaktan; hakimlere ve savcılara laf atmaktan; müştekileri ve tanıkları tehdit etmekten; itirafçılara “itiracı” yaftası vurmaktan dahi çekinmeyen İmamoğlu, şimdi de “susturuluyorum” yalanını kitaba taşıdı. Skandallarla anılan ayakçısı YP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Namusuna namusum kadar kefilim” diyerek kol kanat gerdiği İmamoğlu’nun şaibelerinin bir bir ortaya döküldüğü duruşmalarda, kopardığı “Sözüm kesiliyor”, “Savunma yapmam engelleniyor” yaygaralarına yer verilen iftiralarla ve palavralarla dolu ‘Millet şahidimdir’ adlı kitap toplatıldı.

HALKI KANDIRACAĞINI SANAN UYANIK

YP’ye kaçarken CHP’nin verilerini de vekillerini de araklayan Özel’in önsözünü yazdığı 10 bölümlük ve 400 sayfalık kitabın raflarda yer alması engellenerek tehlikeli bir manipülasyonun, provokasyonun daha önüne geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararını destekleyen kamuoyundan kendisine mağdur süsü vermeye çalışan İmamoğlu’na “Algı oyununu ve hileyi bırak da üç rüşvet villasını, babanla döndürdüğün dolapları anlat” çağrısı geldi. Kararı yerinde bulun kukukçular ise meselenin ifade özgürlüğü olmadığını vurgulayarak, “Bil ki millet senin hırsızlıklarına, arsızlıkların şahit” dediler.

İMAMOĞLU ÇIRPINDIKÇA BATIYOR

Akit’e konuşan Avukat Hasan İlter, şunları dile getirdi: “Ekrem İmamoğlu’nun oyunlarının biri bitmeden diğeri başlıyor. Zaman kazanmaya çalışıyor ama zamanın aleyhine işleyeceğini bilmiyor. Derdi seçimlere girmek. Seçimlerde vekil olup Silivri’den kurtulmak. Tek ümidi bu. Onun dışında tutunacağı dal yok. Tüm deliller, ifadeler, itiraflar müşkül duruma sokuyor. Planının tutmadığı, tutmayacağı belli. Aldığı cezalar var. Anlaşılan o ki bunlara yenileri eklenecek. Günahı, ayıbı çok. Buna rağmen çıkıp kitap yayınlıyor, ‘Millet Şahidimdir’ diyor. Doğru söylüyor. Millet, senin çaldığına şahit oldu. Bu ne pişkinlik! Her türlü hırsızlığı, ahlâksızlığı yapacaksın ardından ‘Millet Şahidimdir’ adlı kitap yayınlayacaksın. 86 milyon ardındaymış, şahidiymiş. Yani utanmak arlanmak gerek. Senin etin ne, budun ne! Aldığın, alacağın oy ortada. Potansiyelin de öyle. 86 milyonu temsil ettiğin yok. mMahkemede bol bol şov yaptı. Kendisine ‘Savunma yap’ diyen hakimi duymazdan geldi. Orası şiir okunacak yer mi, tiyatro mu? Enerjisini kendisini müdafaa etmek için kullanmadı. İtiraflara, delillere ses edemedi. ‘Susturuldum’ diye ağlayıp sızlıyor. O kitabı da kendisinin yazmadığı açık. Neyse ki kitap planı tutmadı, yerinde bir kararla toplatıldı. İmamoğlu’nun topluma ‘Savunma yapmama imkân verilmiyor’ yalanını pompalaması önlendi ve yine çuvalladı. Onun için yol tükendi. Boşuna çırpındığı, bataktan çıkma ihtimali kalmadığı bir defa daha görüldü.”

KENDİSİNİ BOŞUNA YORMASIN

Avukat Yurdal Kılıçer de şunları ifade etti: “Ekrem İmamoğlu’nun algı oyunları devam ediyor. İmamoğlu, şu anda da ‘Millet Şahidimdir’ kitabında mahkemede susturulduğunu, yargılamanın siyasi olduğunu iddia ediyor. Bilmiyor ki milletin bu iddialara karnı tok. İmamoğlu’nun hata ettiği tartışmasız. İmamoğlu, kendine gelmeli. İtibarının kalmadığını idrak etmeli. Çünkü ayağa kalkan yok. Duruşmalara katılan da çok yok. Eşi bile İmamoğlu, mahkemede ter dökerken tatilde görüntü verdi. Boşuna uğraşmasın. İmamoğlu hikâyesi bitmiştir. Toplum, neyin ne olduğunu anlamıştır. İmamoğlu, kitap yayınlatarak ve aynı cümleleri tekrarlayarak kendisini yormasın. İmamoğlu hata etti. Keşke kitapta Ertan Yıldız’ın, Aziz İhsan Aktaş’ın, Adem Soytekin’in, Mustafa Keleş’in, Muzaffer Beyaz’ın ve Hamit Demir’in itiraflarına cevap verseydi. Keşke iddiaları, ithamları çürütmeye uğraşsaydı. Keşke ‘Beni susturuyorlar’ edebiyatı yapmasaydı. Keşke algı oyununa teşebbüs ederek bizim zamanımızı meşgul etmeseydi. Ne duruşmada ne kitapta kendisini müdafaa edebilen İmamoğlu’nun akıbeti iyi değil. Mahkemede itirafçılara, ‘Yemin et’, ‘Allah ıslah etsin’ diyerek bir yere varılamayacağı netti. Zannımca mahkemede yaptığı manipülasyon tutmayınca böyle bir planı devreye soktu. Bu plan da çöktü. Neyse ki bildiğimiz kelimeleri, kavramları içeren kitap toplatılarak bir desiseye mani olundu.”