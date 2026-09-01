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Yerel Muğla’da eski sevgili dehşeti: Önce genç kızı vurdu sonra intihar etti
Yerel

Muğla’da eski sevgili dehşeti: Önce genç kızı vurdu sonra intihar etti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine çilingirle girilen evde lokanta işleten genç kadın ile 5 ay önce ayrıldığı sevgilisinin cansız bedenleri bulundu. Muğla’da yaşanan olayda, Mehmet Akkaya adlı şahsın ruhsatsız silahla önce Berfin Zelal Kaya’yı başından vurduğu, ardından da canına kıydığı belirlendi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Kötekli Mahallesi 56’ncı Cadde’deki apartmanda meydana geldi. Menteşe’de lokanta işleten Berfin Zelal Kaya’dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya’yı başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Kaya ve Akkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya'nın, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği tespit edildi. Öte yandan Mehmet Akkaya’nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya ve Akkaya’nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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