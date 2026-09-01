Gündem oldu: Ortalık karıştı karışacak... 50 milyon euro verilecek mi?
Galatasaray transferin kapanmasına doğru çılgın bir adım daha atacak mı?
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Galatasaray transferin kapanmasına doğru çılgın bir adım daha atacak mı?
Galatasaray'ın merkez orta saha listesinde Monaco'dan Lamine Camara da bulunuyor. Bazı İngiliz takımları da devrede. Bugün Premier Lig'de transfer penceresi kapanacak. Genç futbolcu Ada'ya gitmezse, Cim-Bom'un şansı olabilir.
Galatasaray, orta sahasını kesinlikle güçlendirmek istiyor. Ve adaylar arasında Monaco'dan Lamine Camara da bulunuyor. 2004 doğumlu futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği "genç yabancı" kriterini karşılıyor. Ancak ortada 2 sıkıntı var...
Öncelikle Monaco'nun yüksek bir bonservis beklentisi mevcut... Ayrıca oyuncunun adı; Chelsea, Nottingham Forest, Crystal Palace, Brighton ve Liverpool gibi takımlarla anılıyor. En azından bugünün ardından İngiltere konusu netleşecek. Çünkü Premier Lig'de yaz transfer dönemi bugün bitiyor.
Eğer Senegalli futbolcu Ada'ya gitmezse Galatasaray'ın şansı ciddi şekilde yükselecek. Bu durumda tek sıkıntı Monaco'nun bonservis beklentisi olarak gözüküyor... Ligue 1 temsilcisinin belirlediği taban fiyat 50 milyon euro... Sarı-Kırmızılılar bu rakama çıkarsa iş bitebilir. Yine de şu ayrıntıyı tekrar etmekte fayda var: Her şey İngiltere'deki duruma göre şekillenecek.
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