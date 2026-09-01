Gündem oldu: Ortalık karıştı karışacak... 50 milyon euro verilecek mi?

Eğer Senegalli futbolcu Ada'ya gitmezse Galatasaray'ın şansı ciddi şekilde yükselecek. Bu durumda tek sıkıntı Monaco'nun bonservis beklentisi olarak gözüküyor... Ligue 1 temsilcisinin belirlediği taban fiyat 50 milyon euro... Sarı-Kırmızılılar bu rakama çıkarsa iş bitebilir. Yine de şu ayrıntıyı tekrar etmekte fayda var: Her şey İngiltere'deki duruma göre şekillenecek.