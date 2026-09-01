Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! F’Arif’in ibretlik sonu
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Elin kanlı Esed’in katliamlarından kaçıp Türkiye’ye sığınan mültecileri kendi provokasyonlarına alet eden “Bankamatik Faresi” Arif Kocabıyık, bir tırın altında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Kocabıyık’ın bir mülteciye, “Sen ülkenden kaçtın” diyerek aşağılamaya çalıştığı sokak röportajı yeniden gündem oldu.
Yaptığı sokak röportajlarında halkı sürekli kışkırtan Arif Kocabıyık, mütedeyyin insanlara ve sığınmacılara yönelik provokatif yayınlarıyla tanınıyordu. “Bankamatik Faresi” ismiyle nam salan Kocabıyık, yurt dışına çıkış yasağı almıştı. Kocabıyık dün Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken bir tırın altında yakalandı.
“SEN ÜLKENDEN KAÇTIN” DİYORDU
“Bankamatik Faresi,” Esed zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan mazlumlara yönelik ırkçı provokasyonlarda, şer odaklarının adeta maşası olmuştu. Herkese küfür ve hakaret edip, azılı muhalefetin alkışını almıştı. CHP’den kovulan Özgür Özel, Kocabıyık’a rozet dahi takmıştı.
Şimdiyse Kocabıyık, tırın altında ülkeden kaçarken yakalandı. Suriyeli sığınmacıları neyle suçladıysa onu yaparken yakalandı. Geriye mazlumları aşağıladığı bu ibretlik sözde sokak röportajı kaldı. Söz konusu röportajda Kocabıyık, bir Suriyeliye, “Sen sığınmacısın! Sen ülkenden kaçtın. Ya bir insan ülkesini bırakıp gider mi? Kendi ülkesine faydası olmayanın, başka ülkeye faydası olur mu?” demişti.
MAAŞ ALIP İŞE GİTMEMİŞTİ
Arif Kocabıyık’ın, CHP’li Konyaaltı Belediyesi’nin çalışanı olarak maaş aldığı ancak işe gitmediği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle kendisine “Bankamatik memuru” deniyordu. Müslümanlara yönelik aşağılayıcı yorumları nedeniyle de “Bankamatik faresi” ismini hak etmişti.