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Sirke mi limon mu? 55 yıllık turşucu sırrını açıkladı!

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IHA Giriş Tarihi:

Sirke mi limon mu? 55 yıllık turşucu sırrını açıkladı!

Kayseri’de turşu sezonunun açılmasıyla tezgahlar çeşit çeşit ürünlerle doldu. Yarım asrı aşkın süredir turşuculuk yapan Bayram Usta’nın yeğeni Şerafettin Kaya ise lezzetli turşunun sırrını paylaşarak, 5 temel bileşenin doğru şekilde bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

#1
Foto - Sirke mi limon mu? 55 yıllık turşucu sırrını açıkladı!

Kayseri’de yıllardır turşuculuk yapan Bayram Usta’nın mesleğini sürdüren yeğeni Şerafettin Kaya, turşunun özellikle mevsim geçişlerinde sofraların vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi. Turşunun yalnızca bir yiyecek olmadığını, aynı zamanda geleneksel bir kültür olduğunu belirten Kaya, turşu suyunun da yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

#2
Foto - Sirke mi limon mu? 55 yıllık turşucu sırrını açıkladı!

Turşunun lezzetini belirleyen unsurlara değinen Kaya, "Turşu artık günümüzde daha çok tüketilmesi önemseniyor. Bununla beraber turşunun yazdan kışa, kıştan yaza geçişlerde çok önemli bir detay. Turşunun ve turşu suyunun güzel olabilmesi için 5 bileşenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunlar sarımsak, tuz, sirke, salatalık ve diğer besinlerden ürünlerin bir araya gelmesiyle oluyor" diye konuştu.

#3
Foto - Sirke mi limon mu? 55 yıllık turşucu sırrını açıkladı!

"SİRKE Mİ, LİMON MU?" SORUSUNA CEVAP: Müşterilerden en çok gelen sorulardan birinin turşunun sirke veya limonla kurulup kurulmayacağı olduğunu söyleyen Kaya, kendi yöntemlerinin sirke ve tuz üzerine olduğunu belirtti. Kaya; "Bize bayağı bir sorular geliyor; sirke ile mi, limon ile mi olacak. Filmden de esinlenerek böyle bir soruyu bize yöneltiyorlar. Sadece tuz ve sirke ile kuruyoruz. Sadece turşu, sirke veya ürünle diyemeyiz hava şartıyla, suyuyla her şey değişiyor. O yüzden en dikkat edilmesi gereken şey ürünün taze olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Mevsim geçişlerinde vücut direncinin düşmesine turşu suyunun faydalı olduğu biliniyor. Turşu suyu kana karışan bir özelliği var. Kandaki bakterileri öldürdüğünden insan vücuduna direnç sağlayan, bağışıklığı güçlendiren bir besindir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sirke mi limon mu? 55 yıllık turşucu sırrını açıkladı!

Turşuya Kayseri dışından da yoğun ilgi olduğunu anlatan Kaya, özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerin memleketlerine geldiklerinde turşu için kendilerine uğradığını söyledi. Kaya, "Yurt dışından çok müşterimiz var. Uçaktan iner inmez annelerinin elini öpmeden turşu yemeye ve suyunu içmeye direkt bize gelirler. Kargo ile satış üzerine çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda kargo ile satışa da başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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