Sirke mi limon mu? 55 yıllık turşucu sırrını açıkladı!

"SİRKE Mİ, LİMON MU?" SORUSUNA CEVAP: Müşterilerden en çok gelen sorulardan birinin turşunun sirke veya limonla kurulup kurulmayacağı olduğunu söyleyen Kaya, kendi yöntemlerinin sirke ve tuz üzerine olduğunu belirtti. Kaya; "Bize bayağı bir sorular geliyor; sirke ile mi, limon ile mi olacak. Filmden de esinlenerek böyle bir soruyu bize yöneltiyorlar. Sadece tuz ve sirke ile kuruyoruz. Sadece turşu, sirke veya ürünle diyemeyiz hava şartıyla, suyuyla her şey değişiyor. O yüzden en dikkat edilmesi gereken şey ürünün taze olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Mevsim geçişlerinde vücut direncinin düşmesine turşu suyunun faydalı olduğu biliniyor. Turşu suyu kana karışan bir özelliği var. Kandaki bakterileri öldürdüğünden insan vücuduna direnç sağlayan, bağışıklığı güçlendiren bir besindir" ifadelerini kullandı.