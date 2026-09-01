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Roma’ya transferi iptal olmuştu! Oosterwolde ameliyat edildi

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Roma’ya transferi iptal olmuştu! Oosterwolde ameliyat edildi

Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat edildiğini duyurdu. Hollandalı savunma oyuncusunun İtalyan ekibi Roma’ya transferi geçtiğimiz hafta iptal edilmişi.

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Foto - Roma’ya transferi iptal olmuştu! Oosterwolde ameliyat edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jayden Oosterwolde, sol bacak arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle bugün Finlandiya'da, sakatlığı konusunda uzman bir hekim tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin yurt içi ve yurt dışında alanında uzman hekimlerle kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirilmiş; cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri tüm yönleriyle ele alınmıştır." denildi.

#2
Foto - Roma’ya transferi iptal olmuştu! Oosterwolde ameliyat edildi

En uygun tedavi yöntemi olarak cerrahi operasyona karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

#3
Foto - Roma’ya transferi iptal olmuştu! Oosterwolde ameliyat edildi

"Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve futbolcumuzun da görüşü neticesinde, uzun vadede oyuncumuzun sağlığı ve sportif kariyeri açısından en uygun tedavi yönteminin cerrahi müdahale olduğuna karar verilmiştir.

#4
Foto - Roma’ya transferi iptal olmuştu! Oosterwolde ameliyat edildi

Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.

#5
Foto - Roma’ya transferi iptal olmuştu! Oosterwolde ameliyat edildi

Jayden Oosterwolde'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."

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