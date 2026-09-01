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Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı! Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa... Çiftçiler, bu yıl bol diyerek açıkladı: Protein - magnezyum deposunun kilosu 100 TL! Kalp ve damar sağlığına katkı sağlar Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar? Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! O yıldız oyuncunun kalbinde sorun çıktı Erzurum'un zirvesinde sıra dışı iz bırakan gerçek hikaye: Fitness salonundan 2044 rakımlı yaylaya uzanan rota Bakan Çiftçi görevi başında hayatını kaybeden polisleri andı, dua etti!
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Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa...

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Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa...

Okan Buruk'un ısrarla istediği ABD'li forvet kararını verdi.

#1
Foto - Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa...

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yedeği olarak Folarin Balogun'un ismi geçmişti! ABD'li forvet, 50 milyon euro karşılığında Everton Kulübü'nün yolunu tuttu!

#2
Foto - Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa...

Icardi'yle yolların ayrılması sonrasında adı Galatasaray'la geçen isimlerden biri Folarin Balogun'du... Monaco forması giyen ABD'li santrfor için bazı temasların kurulduğu da iddia edildi. Ancak günün sonunda 25 yaşındaki golcü, 50 milyon euro karşılığında Everton Kulübü'ne transfer oldu.

#3
Foto - Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa...

Monaco, 1.79 boyundaki futbolcuyu 2023 yazında Arsenal'den transfer etmişti. O dönemde 30 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Folarin Balogun, tekrar İngiliz futboluna dönüş yaptı. Ayrıca ABD'li futbolcunun Arsenal'in altyapısından çıktığını hatırlatmakta fayda var. Folarin Balogun'un İngiltere pasaportu da bulunuyor. Açık konuşmak gerekirse, Galatasaray'ın ABD'li futbolcuyu kadrosuna katması zaten beklenmiyordu. 50 milyon euroluk transfer, daha gerçekçi duruyor! Folarin Balogun bu kez Ada'ya daha sağlam bir kariyerle döndü...

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