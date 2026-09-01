Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa...

Monaco, 1.79 boyundaki futbolcuyu 2023 yazında Arsenal'den transfer etmişti. O dönemde 30 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Folarin Balogun, tekrar İngiliz futboluna dönüş yaptı. Ayrıca ABD'li futbolcunun Arsenal'in altyapısından çıktığını hatırlatmakta fayda var. Folarin Balogun'un İngiltere pasaportu da bulunuyor. Açık konuşmak gerekirse, Galatasaray'ın ABD'li futbolcuyu kadrosuna katması zaten beklenmiyordu. 50 milyon euroluk transfer, daha gerçekçi duruyor! Folarin Balogun bu kez Ada'ya daha sağlam bir kariyerle döndü...