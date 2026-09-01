Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa...
Okan Buruk'un ısrarla istediği ABD'li forvet kararını verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Okan Buruk'un ısrarla istediği ABD'li forvet kararını verdi.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in yedeği olarak Folarin Balogun'un ismi geçmişti! ABD'li forvet, 50 milyon euro karşılığında Everton Kulübü'nün yolunu tuttu!
Icardi'yle yolların ayrılması sonrasında adı Galatasaray'la geçen isimlerden biri Folarin Balogun'du... Monaco forması giyen ABD'li santrfor için bazı temasların kurulduğu da iddia edildi. Ancak günün sonunda 25 yaşındaki golcü, 50 milyon euro karşılığında Everton Kulübü'ne transfer oldu.
Monaco, 1.79 boyundaki futbolcuyu 2023 yazında Arsenal'den transfer etmişti. O dönemde 30 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Folarin Balogun, tekrar İngiliz futboluna dönüş yaptı. Ayrıca ABD'li futbolcunun Arsenal'in altyapısından çıktığını hatırlatmakta fayda var. Folarin Balogun'un İngiltere pasaportu da bulunuyor. Açık konuşmak gerekirse, Galatasaray'ın ABD'li futbolcuyu kadrosuna katması zaten beklenmiyordu. 50 milyon euroluk transfer, daha gerçekçi duruyor! Folarin Balogun bu kez Ada'ya daha sağlam bir kariyerle döndü...
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